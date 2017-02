Giulia De Lellis: "Mi sono rifatta le labbra", ma scoppia la polemica in studio (Pomeriggio 5)

Giulia De Lellis ammette "mi sono rifatta le labbra e parte la polemica in studio - Critiche per Giulia De Lellis nella nuova ountata di Pomeriggio Cinque. Nella seconda parte dello show di Canale 5, Barbara D'Urso si è dedicata al mondo delle donne. Bellissime ospiti in studio, tra le quali Giulia De Lellis, Guendalina Tavanni e Morena Funari, hanno parlato di bellezza, trucco, mpondo curvy e molto altro. Tra i "tutarial" mandati in onda dalla D'Urso, questa volta non sono mancati i consigli della giovane fidanzata di Andrea Damante. La ragazza dopo essere stata dal parrucchiere, che le ha fatto una bellissima piega mossa, si è dedicata al trucco e da sola ha mostrato il modo in cui migliora il suo volto. Dopo aver fatto la base, esaltato zigomi ed occhi ecco arrivare alle labbra - "La parte che preferisco" - ha dichiarato Giulia che poi ha ammesso "Poichè ho sempre amato mettermi il rossetto non ho difficoltà a dichiarare che in verità le labbra io le ho rifatte qualche tempo fa!".

Giulia De Lellis e il consiglio a Barbara D'Urso: "Fai anche tu due goccine al labbro superiore!" - Una dichiarazione che in studio viene subito ripresa dalla D'Urso: "Io adoro questa ragazza che ogni volta che viene qui da me fa una nuova rivelazione. Ma cosa significa che ti sei rifatta le labbra?" chiede allora alla De Lellis che risponde "Si ho fatto delle punturine, delle goccine di filler" ammette ancora in studio. Ecco però arrivare per lei una critica dalla signora Funari, che non apprezza il fatto che una ragazza così giovane abbia ricorso già al chirurgo plastico e non soltanto una volta: "Io non vi capisco, siete giovani, belle, madre natura vi ha dato tutto. Ma perchè andarsi a rifare le labbra?" sbotta allora Morena, ma sia la Tavassi che la De Lellis non sono d'accordo: "Ma perchè aspettare se uno non si piace e può farlo subito? Dopo a chi dobbiamo piacere?" si chiarisce in studio. La questione continua ma le parti sono totalmente opposte, poi ecco arrivare il consiglio per Barbara D'Urso: "Giulia mi ha appena consigliato di 'fare due goccine' al labbro superiore. Che ne dite?" ha così ironizzato la conduttrice.

