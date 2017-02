Giulio Base contro Moreno e Malena/ Cos'è successo all'Isola dei Famosi 2017?

ISOLA DEI FAMOSI 2017: GIULIO BASE CONTRO MORENO E MALENA (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Tensione alle stelle all'Isola dei famosi 2017: adesso anche Giulio Base si mette a litigare con Malena e il rapper Moreno. Il motivo? Il regista non è rimasto soddisfatto di come i due piccioncini (forse troppo occupati a flirtare tra loro) abbiano badato al fuoco, che deve essere tenuto d'occhio 24 ore su 24 per non spegnersi inesorabilmente. A intervenire in difesa dei due ragazzi è stata Giulia Calcaterra, che ha detto che c'era stato un fraintendimento sui turni e la colpa quindi non sarebbe stata interamente della coppia. E pensare che Giulio Base, Moreno e Malena si erano alleati solo qualche giorno prima per far fuori dall'Isola dei famosi 2017 Raz Degan! L'idillio sembra essere finito e, complice anche la fame delle Honduras, i litigi spiacevoli sono sempre più frequenti tra i concorrenti del reality. Chi sarà il prossimo ad uscire dopo l'uscita spontanea di Massimo Ceccherini?

ISOLA DEI FAMOSI 2017: GIULIO BASE CONTRO MORENO E MALENA (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Molti dei concorrenti partecipano all'Isola dei famosi 2017 per rilanciare la propria carriera cinematografica, musicale e televisiva: basti pensare che Moreno, il rapper vincitore di Amici, ha seguito lo stesso percorso di Marco Carta e Valerio Scanu per cercare di tornare sotto le luci della ribalta, o anche a Samantha De Grenet, scomparsa dalle scene ormai da parecchio tempo. Anche Giulio Base, che questa volta si è arrabbiato sul serio con Malena e Moreno, in realtà è all'Isola dei famosi 2017 per rilanciare la sua carriera televisiva, cosa che ha ammesso senza problemi durante un'intervista a Panorama: "Vivo l’Isola come una chance per rimettermi in gioco come attore. Mi rimetto in gioco come volto, vado a fare il mio mestiere, niente di più. La mia carriera è sempre stata divisa tra quella dell’attore e quella del regista: ho lavorato di più come regista, ma il mio grande sogno era quello di recitare, anche se non ho avuto molta fortuna in questo senso. Ero partito con qualche ambizione in più, sono sincero. Se non è scattato qualcosa forse è anche per colpa mia che non ho spinto al massimo l’acceleratore". Ce la farà a realizzare il suo sogno?

