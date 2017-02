HOLLYWOOD HOMICIDE/ Su Iris il film con Harrison Ford, Josh Hartnett e Lena Olin, alla regia Ron Shelton (oggi, 24 febbraio 2017)

HOLLYWOOD HOMICIDE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 24 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Hollywood homicide, il film in onda su Iris oggi, venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 22.55, una pellicola d'azione del 2003 prodotta negli Stati Uniti d'America, diretta da Ron Shelton (Chi non salta bianco è, Tin cup, Incontriamoci a Las Vegas) ed interpretato da Harrison Ford (le saghe di Star Wars e Indiana Jones, Blade runner), Josh Hartnett (Pearl Harbor,Black hawk down, Slevin - Patto criminale) e Lena Olin (La nona porta, Chocolat, L'insostenibile leggerezza dell'essere). Al di là di una trama gialla non particolarmente entusiasmante, il film si regge sulle gag di Ford e i suoi doppi turni come poliziotto ed agente immobiliare. Harrison Ford è un notissimo attore americano. Pur avendo debuttato nel 1966, il ruolo che lo consacrò al successo arrivò solo nel 1977, con il primo film della saga di Guerre Stellari. Nel 1981 diventa protagonista di un’altra saga cinematografica di grandissimo successo, interpretando l’archeologo ed avventuriero Indiana Jones. Nonostante abbia interpretato moltissimi film di grande successo, Ford ha ricevuto in tutta la sua carriera una sola nomination all’Oscar, per il film Witness – Il Testimone. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

HOLLYWOOD HOMICIDE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 24 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Joe Gavilan (Harrison Ford) e K.C. Calden (Josh Harntett) sono due detective della squadra omicidi di Los Angeles. Joe per arrotondare il magro stipendio da poliziotto e pagare gli alimenti alle ex mogli è costretto a lavorare anche come agente immobiliare, mentre K.C. ama lo yoga e sogna di sfondare a Hollywood, ma vuole innanzitutto vendicare la morte del padre, anch'egli poliziotto e caduto in serivzio. Fra i due colleghi i litigi sono continui, soprattutto ora che devono indagare su un caso particolarmente difficile. 4 rapper sono infatti stati uccisi in un locale alla moda a Hollywood, e la coppia di detective è incaricata del caso. I sospetti cadono su Sartain, produttore di musica hip hop e già sospettato dell'omicidio di alcuni artisti che volevano abbandonare la sua etichetta. Le indagini però sono solo all'inizio, e la cosa più difficile da ottenere sembra essere la pacifica convivenza fra i due detective. Sempre in bilico fra action movie, commedia e poliziesco, Hollywood omicide mischia un po’ troppe carte in tavola, finendo per risultare un po’ confusionario.

