Hayao Miyazaki / Nel 2020 il nuovo film: l'annuncio ufficiale dallo Studio Ghibli (oggi, 24 febbraio 2017)

HAYAO MIYAZAKI: NEL 2020 IL NUOVO FILM. L'ANNUNCIO DELLO STUDIO GHIBLI (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Hayao Miyazaki sta lavorando a un nuovo film: ad annunciarlo è stato Toshio Suzuki, il co-fondatore dello Studio Ghibli, durante la conferenza stampa di presentazione del film d'animazione La tartaruga rossa. "Proprio ora, a Tokyo, sta mettendo tutto il suo impegno nel creare il suo nuovo film", ha detto Toshio Suzuki, sollevando ovviamente un'ondata di entusiasmo tra il pubblico presente e sparso per il mondo. Secondo quanto detto durante la conferenza stampa, il nuovo film di Hayao Miyazaki dovrebbe uscire nel 2020, anno in cui ci saranno le Olimpiadi di Tokyo. Il regista di Principessa Mononoke e Il castello errante di Howl aveva annunciato il suo ritiro dalle scene qualche anno fa ma a quanto pare non ha resistito al richiamo della macchina da presa: si vocifera da tempo che vorrebbe trasformare il corto Boro il Caterpillar in una storia più articolata. Che il suo nuovo film si basi su questa sua vecchia storia?

HAYAO MIYAZAKI: NEL 2020 IL NUOVO FILM. LA CARRIERA (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Nato nel 1941, Hayao Miyazaki è uno dei più grandi registi di animazione vivente. Conosciuto in tutto il mondo per le sue opere straordinarie - tra cui, quelle più famose, Porco Rosso, Principessa Mononoke e La città incantata - è stato paragonato più volte a Walt Disney e ad Akira Kurosawa. La città incantata è il film che ha incassato di più nella storia del Giappone. Ha vinto un Winsor McCay nel 1998, il Leone d'Oro al Festival di Venezia nel 2005 e l'Oscar alla carriera nel 2014. Nel 2013 ha annunciato che si sarebbe ritirato dal mondo del cinema ma, stando a quanto annunciato ieri da Toshio Suzuki, "Si alza il vento" non è destinato a essere il suo ultimo film d'animazione. Nel 1985 ha fondato lo Studio Ghibli: la parola è stata ispirata sia da un tipo di vento caldo del Sahara, sia dal nome di un aereo italiano degli anni 30 (Miyazaki è appassionato di storia dell'aviazione).

© Riproduzione Riservata.