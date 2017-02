IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 FEBBRAIO: CAMILA E BEATRIZ COMPLICI, FRANCISCA FURIOSA – Nuova e imperdibile puntata quella de Il Segreto che andrà in onda domani, sabato 25 febbraio su canale 5, subito dopo Amici e prima di Verissimo. Al centro del nuovo appuntamento con la soap opera spagnola ci saranno le nozze dei Santacruz che, Francisca non è riuscita ad impedire. Candela e Severo, Lucas e Sol, infatti, si sono giurati amore eterno e per le due nuove coppie di Puente Vejo è arrivato il momento di viaggio di nozze con sua moglie promettendo di risolvere la questione dell’acqua con Don Hernando Dos Casas. Nel frattempo, Camila continuerà a cercare di conquistare la fiducia e l’affetto di suo marito. La giovane donnapartire per la luna di miele. Carmelo, infatti, riuscirà a convincere Severo a partire per l’Italia e a godersi il, forte e determinata, continuerà anche ad occuparsi dell’educazione di Beatriz a cui confesserà il suo segreto. Tra le due nascerà così una forte complicità. Sarà la mossa giusta per conquistare anche il cuore di Hernando?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 25 FEBBRAIO: BRUTTA SORPRESA PER FRANCISCA - Il Segreto non conosce pausa e torna anche domani su Canale 5 per un appuntamento a dir poco imperdibile. Le nozze tra Candela e Severo, Sol e Lucas saranno oramai imminenti e alla Miel Amarga i futuri sposi saranno molto emozionati, in attesa di pronunciare il fatidico sì. Eppure ci sarà una persona che sarà ancora convinta di poter fermare la cerimonia, trasformando in fatti le tante minacce. Sicuramente avrete già capito che si tratta di Donna Francisca, la più temibile rivale dei Santacruz: proprio per evitare sue ritorsioni i futuri sposi hanno deciso di mantenere segreto il luogo scelto per le nozze, lasciando intendere che esse avrebbero avuto luogo in chiesa. Ma quando la Montenegro si presenterà nel posto in cui penserà di incontrare i rivali, si troverà di fronte la peggiore delle sorprese: non ci sarà nessuno! Ma allora dove si celebreranno le nozze dell'anno? Ovviamente alla Miel Amarga, dove niente e nessuno potrà fermare la felicità dei quattro innamorati. Francisca potrà dirsi finalmente sconfitta!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 25 FEBBRAIO: HERNANDO PROVA QUALCOSA PER CAMILA? - La puntata de Il segreto del sabato non sarà soltanto dedicata al matrimonio in casa Santacruz - Moliner. Continueranno, infatti, a tenere banco anche i problemi a Los Manantiales dove Hernando e Camila saranno alle prese con un matrimonio a dir poco complicato. La coppia non mancherà di esprimere le differenti vedute nei confronti della loro unione e dell'educazione di Beatriz, ma la cubana saprà tenere testa al marito, dimostrando di essere una persona forte e generosa. La sensazione che Hernando cominci a provare dei veri sentimenti nei confronti della moglie non mancherà, soprattutto quando noterà che la donna sarà molto vicina ad Elias. Questa amicizia non piacerà affatto al vicino di casa, che faticherà a nascondere la sua insofferenza. Ma cosa penserà Camila a tal proposito? Ricambierà gli stessi sentimenti, preparandosi a vivere una stupenda storia d'amore con l'uomo che ha sposato?

