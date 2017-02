IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate spagnole e italiane: arriva una nuova donna nella vita di Hernando Dos Casas?

IL SEGRETO, ANTICIPAZONI SPAGNOLE: LUCIA PROVERA' A CONQUISTARE HERNANDO! - Insieme a Marcela, le prossime puntate spagnole de Il Segreto sanciranno l'entrata in scena di Lucia, l'amica cubana di Camila con la quale ha sempre scambiato una fitta corrispondenza. Antena 3 ha già rilasciato alcune anticipazioni riguardanti questo personaggio, precisando che sarà ammalliata dalla bellezza e dal carattere di Nicolas, faticando a nascondere il suo entusiasmo quando scoprirà che lui non sarà impegnato sentimentalmente. Ma c'è anche altro da sapere: sempre le stesse informazioni del network spagnolo precisano che tutto cambierà quando Lucia conoscerà Hernando, il marito di Camila che la stupirà per la sua bellezza. Cosa significherà tutto questo? Si tratterà soltanto di uno stupore senza nessun seguito o la nuova arrivata si renderà conto di provare un vero sentimento per il padrone di casa? Ricordiamo infatti che al momento non è presente un antagonista maschile o femminile alla coppia regina della telenovela spagnola: chi meglio della bella Lucia potrebbe diventare il terzo elemento di un pericoloso triangolo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 24 FEBBRAIO: ECCO COSA NASCONDE RAFAELA! - Non c'è giorno in cui Il Segreto non tenga compagnia ai suoi circa tre milioni di telespettatori, che quotidianamente seguono con un po' di apprensione le vicende delle famiglie Castro, Castaneda, Santacruz e più recentemente Dos Casas. Tra le new entry di questi ultimi episodi ce n'è una che sembra portare con sé più di qualche segreto: si tratta di Rafaela, la nuova aiutante di Emilia e Alfonso apparsa misteriosamente a Puente Viejo in compagnia di Rosario. Ramiro non ha nascosto un certo interessamento per la ragazza che, a sorpresa, non ha trovato l'approvazione di Rosario. Ma per quale motivo la nonna di Maria non vedrà di buon occhio questo personaggio nella vita del figlio? Lo scopriremo proprio nell'episodio di oggi nel quale la matriarca Castaneda chiarirà che Rafaela è in realtà una donna sposata, scappata da un marito violento. Ma basterà questa dichiarazione per convincere Ramiro a lasciarla perdere?

