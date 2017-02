ITALIA’S GOT TALENT 2017 / Ed.8 Audizioni, diretta prima puntata: concorrenti, esibizioni e giuria. Conduce Lodovica Comello (oggi, 24 febbraio)

ITALIA’S GOT TALENT 2017, ED.8 PRIMA PUNTATA: DIRETTA E AUDIZIONI, CONDUCE LODOVICA COMELLO (OGGI, 24 FEBBRAIO) - Prende il via oggi, venerdì 24 febbraio 2017, la nuova edizione di Italia’s Got Talent 2017. Dall’anno scorso al timone c’è l’ex stellina Disney che ha recitato in Violetta, Lodovica Comello. La Comello ha preso il posto di Vanessa Incontrada, e si prepara a dare il via all’ottava edizione del talent show in onda (praticamente) in contemporanea su Sky Uno e sul piccolo schermo di TV8. Di recente, Lodovica Comello ha preso parte alla prestigiosa kermesse sanremese, gareggiando nella categoria dei Big con il brano “Il cielo non mi basta” e portando in scena - durante la serata delle Cover - il brano di Mina “Le mille bolle blu”. Le sue esibizioni le hanno permesso di guadagnare il 12esimo posto in classifica, e subito dopo il Festival è andata in scena anche in una puntata di Quelli che il calcio su Rai 2. Stasera, dunque, la rivedremo alle prese con concorrenti dalle abilità più disparate: da non dimenticare, inoltre, che Lodovica Comello ha guidato (al fianco di Claudio Bisio) anche la prima edizione del talent dedicata ai bambini e già trasmessa in televisione, Kid’s Got Talent.

ITALIA’S GOT TALENT 2017, ED.8 PRIMA PUNTATA: DIRETTA E AUDIZIONI, LA GIURIA DEL TALENT (OGGI, 24 FEBBRAIO) - Decisamente confermata la giuria dell’anno scorso di Italia’s Got Talent. Anche in questa ottava edizione, il pubblico del programma potrà ritrovare in prima linea Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Nina Zilli e Frank Matano. Proprio quest’ultimo è reduce da un altro importante ruolo sul piccolo schermo: durante tutta la prima parte dell’edizione ha infatti condotto Le Iene Show su Italia 1, al fianco di Ilary Blasi e Giampaolo Morelli. La Littizzetto, invece, è sempre presente nello studio di Fabio Fazio all’interno del suo varietà domenicale, e certamente sarà in grado di far sorridere il pubblico con i suoi commenti pungenti. Proprio Nina Zilli, invece - contando i giorni ch separavano il grande ritorno sulle scene di Italia’s Got Talent - ha pubblicato sulla propria pagina Instagram ufficiale un breve video che la mostra davanti ai fotografi durante la presentazione ufficiale. La carica è alle stelle, e avrà modo di sfogarsi nelle dieci puntate in programma: si parte stasera con le Audizioni, chi riuscirà a convincere i giudici?

ITALIA’S GOT TALENT 2017, ED.8 PRIMA PUNTATA: DIRETTA E AUDIZIONI, IL GOLDEN BUZZER (OGGI, 24 FEBBRAIO) - Anche nell’ottava edizione di Italia’s Got Talent in partenza non mancherà l’opzione del Golden Buzzer: il Golden Buzzer è un pulsante situato sul tavolo della giuria. I giudici lo posso schiacciare durante la fase delle Audizioni nel momento in cui credono di avere davanti un concorrente che, secondo loro, merita di andare dritto in finale. Attenzione: ogni componente della giuria ha a disposizione solo una possibilità e dovrà pensarci bene prima di arrivare a regalare questa opportunità. Nella scorsa edizione il primo a lanciarsi sul Golden Buzzer è stato Frank Matano. Marano ha permesso alla freddissima e giovane ironia di Lucrezia Petracca di esibirsi sul palco con tutti gli altri finalisti. Claudio Bisio aveva invece optato per la crew degli Inequalities, quando invece il voto speciale della cantante Nina Zilli era andato proprio ad una “collega”, Beatrice Bonetti. Luciana Littizzetto, all’ultimo, ha assegnato il suo Golden Buzzer alla ballerina Silvana Crocchianti. Chi se lo aggiudicherà durante le nuove Audizioni di Italia’s Got Talent 2017?

