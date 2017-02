Il Segreto/ Video replica puntata 23 febbraio: Camila vicina a Beatriz, incubi e paura per la giovane

Il Segreto, video replica puntata 23 febbraio - Nel corso della puntata di ieri de Il Segreto abbiamo visto Matias soffrire le pene d'amore per la mancanza di Prado. La giovane, come ricorderete, ha deciso di partire nella capitale per inseguire il sogno di diventare una cantante professionista. I due continuano a sentirsi per lettera con sempre più frequenza ma la lontananza sta distruggendo il bellissimo rapporto che si era venuto a creare tra i due. Riusciranno i due a rivivere l'amore di un tempo o la loro storia è destinata a naufragare? Intanto Ramiro Castaneda è sempre più infatuato dalla nuova arrivata, Rafaela. La ragazza ha un passato misterioso e forse è proprio questo ad intrigare Ramiro, che durante la sua giovane vita ha già vissuto mille insidie, mille pericoli. Dopo essere tornato a Puente Viejo ha ritrovato il rapporto con la figlia (Prado appunto) ma non ha più ritrovato l'amore. A questo punto l'arrivo di Rafaela potrebbe cambiare le carte in tavola. C'è però qualcuno a non essere d'accordo con i sentimenti. La madre, Rosario. La capo-famiglia dei Castaneda, nonostante l'età e qualche acciacco, continua ad essere un punto fermo delle trame della soap opera spagnola riguardanti la famiglia Castaneda. Rosario è contraria ad un'eventuale relazione tra Ramiro e Rafaela, poiché non si fida di quest'ultima, sapendo che in realtà la donna è sposata e che dunque, il suo unico interesse, sia quello di impossessarsi, magari, delle poche fortune che Ramiro ha conservato fino ad oggi. Avrà ragione Rosario? Intanto la vita di Beatriz è realmente a pezzi. La ragazzina continua a soffrire di violenti incubi durante la notte, incubi durante i quali spesso e volentieri si sveglia nel cuore della notte, spaventata a morte. La situazione sembra peggiorata da quando abita nella casa di Hernando Dos Casas, l'uomo che l'ha presa in custodia, sottraendola alla famiglia Castaneda (Alfonso ed Emilia), all'indomani della morte di tutti i suoi parenti, durante il violento incendio che ha posto fine alla famiglia dei Mella e al Jaral. Insieme a Beatriz c'è anche Camila, la moglie (per procura) di Hernando. Abbiamo ancora sottolineato per procura poiché, come abbiamo visto nella puntata odierna, i due coniugi hanno davvero poche cose in comune e questo li porta a vivere da separati in casa. Hernando non sembra intenzionato a compiere alcun passo nei confronti della donna, mentre quest'ultima inizia a stancarsi del comportamento del marito, che non ha voluto avere alcun contatto fisico con la donna da quando è arrivata a Puente Viejo.

