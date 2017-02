Isola dei famosi 2017 / I naufraghi vogliono Raz Degan fuori, ma il pubblico è dalla sua parte! (oggi, 24 febbraio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 2017: I NAUFRAGHI VOGLIONO FUORI RAZ DEGAN MA IL PUBBLICO È CON LUI (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Sta avvenendo una cosa molta curiosa tra i concorrenti dell'Isola dei famosi 2017 e il suo pubblico: mentre alle Honduras tutti i naufraghi si sono messi tutti contro Raz Degan, il pubblico a casa è invece completamente dalla sua parte! La maggior parte delle persone accusano gli altri Vip di aver assunto un atteggiamento da branco nei suoi confronti, coalizzandosi per farlo fuori e dicendo cose non vere. Secondo molti non sarebbe neanche vero che l'ex modello ha offeso la moglie di Massimo Ceccherini altrimenti, fanno notare alcuni, le telecamere non avrebbero mai perso tempo a inquadrarlo per alzare l'audience. Insomma, sarebbe in atto un vero e proprio atto di sabotaggio nei confronti di Raz Degan, che invece ha sempre aiutato gli altri dandogli anche il suo cibo in cambio e venendo ripagato con nulla. Cosa accadrà nella prossima puntata?

ISOLA DEI FAMOSI 2017: I NAUFRAGHI VOGLIONO FUORI RAZ DEGAN MA IL PUBBLICO È CON LUI (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - I fan di Raz Degan però, sono pronti a dar battaglia all'Isola dei famosi 2017: hanno già detto che, quando sarà lanciato il televoto, faranno di tutto per salvarlo e per far sì che la verità sugli altri concorrenti venga a galla. " Sono educatrice e volevo confermare che l'intero gruppo sta facendo bullismo contro Raz Degan e istigano e complottano contro di lui. Questi atteggiamenti da branco vanno denunciati perché lo vediamo live su Raz Degan ma ci sono milioni di persone in tutto il mondo che vengono bullizzate. Spero che la produzione ascolti la voce popolare perché se no incentivano ad imitare il gruppo", scrivono sulla bacheca facebook dell'Isola dei famosi 2017. Sembra che non ci sia una sola persona che sia contro Raz Degan: che il modello riesca a sopportare meglio la sua permanenza alle Honduras sapendo tutto questo?

