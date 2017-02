JACOPO E ELENA/ La ''famiglia dei sogni'', riuscirà a trovare il loro equilibrio? (Amore pensaci tu, 24 febbraio 2017)

JACOPO E ELENA, COSA E’ SUCCESSO AI PERSONAGGI INTERPRETATI DA CARMINE RECANO E MARTINA STELLA? (AMORE PENSACI TU, 24 FEBBRAIO 2017) - Jacopo ed Elena sono una coppia separata e per questo ironicamente ribattezzata la famiglia "dei sogni" nella nuova fiction di punta di Canale 5, Amore Pensaci tu. A interpretare i due protagonisti ci sono Carmine Recano e Martina Stella. Jacopo La Neve è sempre stato un marito e un padre assente, preso dalla sua frenetica vita di calciatore, si è concentrato solo sulla carriera lasciando da sola la moglie. Ora che ha messo le scarpette al chiodo è deciso a dare una svolta alla sua vita e recuperare il rapporto con Elena. Il primo giorno di scuola dei suoi due gemelli, Kevin e Leone, l'uomo si presenta a casa dell'ex moglie con un mazzo di rose. La donna non sembra particolarmente colpita dal dono ma accetta di fargli portare i bambini a scuola. Arrivato davanti al cancello sbagliato, Jacopo conosce Marco, Francesco e Luigi, quest'ultimo suo fan dai tempi in cui giocava. Mentre i quattro uomini discutono tra loro, i gemelli di Jacopo ne approfittano per metter in moto lo scuolabus mettendo in pericolo la loro vita e quella di altri bambini. Solo con la prontezza di riflessi di Jacopo si riesce ad evitare la tragedia. Tra Luigi e Jacopo nasce una bella amicizia e l'ex calciatore va a trovare il nuovo amico in cantiere, in questo modo conosce Chiara, la primogenita di Luigi. Jacopo prende seriamente l'impegno di accompagnare i figli a scuola ma un giorno al rientro a casa trova Dario, il suo ex procuratore con Elena. L'ex moglie ha avuto il coraggio di dirgli che ora convive con Dario e l'uomo si sente profondamente deluso. Elena prova a chiarirsi con Jacopo ma nega di provare ancora dei sentimenti per lui.

Nel frattempo Luigi stringe un patto con l'ex calciatore, se seguirà passo per passo i suoi consigli, Elena tornerà da lui altrimenti gli farà gratis alcuni lavori di ristrutturazione in casa. Grazie alle dritte di Luigi, Jacopo passa molto più tempo con Elena e sembra che la donna inizi ad apprezzare di nuovo il suo ex, soprattutto come padre. Jacopo gioca con i figli e sembra felice del rapporto ritrovato con la donna. Un giorno fuori all'uscita della scuola invece di Elena si presenta Dario, l'ex amico di Jacopo gli ordina di stare alla larga dalla loro vita. Il gesto di Dario sortisce l'esito sperato e Jacopo fa una piazzata di gelosia a casa di Elena. Quando l'uomo rientra in casa, trova ad aspettarlo Chiara. La ragazza è andata a casa sua per prendere le misure per i lavori di ristrutturazione e Jacopo, visibilmente scosso le chiede un consiglio. Purtroppo per lui, poco dopo arrivano i carabinieri a notificargli una denuncia da parte di Elena.

JACOPO E ELENA, COSA ACCADRÀ STASERA AI PERSONAGGI INTERPRETATI DA CARMINE RECANO E MARTINA STELLA? (AMORE PENSACI TU, 24 FEBBRAIO 2017) - Nella puntata di questa sera, Elena cercherà di tenere Jacopo distante dai suoi figli mentre l'uomo, pentitosi per la sua leggerezza, proverà a recuperare il terreno perso. In tutto questo Dario metterà i bastoni tra le ruote all'ex calciatore che però troverà aiuto nei suoi nuovi amici papà.

