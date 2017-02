KATY PERRY/ Sottopone una sua fan alla macchina della verità e lei "canta": "i tuoi vestiti e capelli non mi sono mai piaciuti!"

KATY PERRY: LA CANTANTE SOTTOPONE UNA SUA FAN ALLA MACCHINA DELLA VERITA' (OGGI 24 FEBBRAIO 2017) - Katy Perry si è resa protagonista di un curioso siparietto insieme ad una sua fans, durante il programma radiofonico di 'Capital FM'. La popstar ha infatti incontrato una sua fan, Danielle di 22 anni, e l'ha sottoposta al test della macchina della verità chiedendole di essere sincera sulle sue risposte. Katy Perry ha cominciato a chiederle se le piacessero i suoi capelli, la ragazza ha risposto di sì ma la macchina ha rilevato che in realtà si trattava di una risposta falsa con la grande delusione della stessa popstar. "Hai mai scaricato illegalmente una mia canzone?" la seconda domanda di Katy Perry, la risposta della ragazza è stata 'Si' e la macchina le ha dato ragione, oppure 'C’è qualche vestito che ho indossato che non ti è piaciuto?', Danielle ha risposto 'Mai' ma la macchina ha detto il contrario. Un siparietto davvero allegro che ha fatto divertire la nota popstar, qualche giorno fa la stessa Katy era presente ai BRIT Awards accompagnata da Skip Marley ed hanno intonato insieme 'Chained to the Rhythm' mentre sul palco compariva una scenografia composta da due scheletri che ricordavano il presidente Donald Trump e Theresa May. CLICCA QUI PER L'INTERVISTA DI KATY PERRY ALLA SUA FAN

© Riproduzione Riservata.