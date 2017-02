LE ETA' DI LULU'/ Su Cielo il film con Francesca Neri e Oscar Ladoire, alla regia Juan José Bigas Luna (oggi, 24 febbraio 2017)

LE ETA' DI LULU', IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 24 FEBRAIO 2017: IL CAST - Le età di Lulù, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 24 febrbaio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere erotico che è stata realizzata in Italia e in Spagna nel 1990. "Las edades de Lulú" è il titolo orginale del film, la regia è di Juan José Bigas Luna. La storia ha preso spunto dal romanzo della scrittrice spagnola Almudena Grandes Hernández, editonel 1989 ed intitolato appunto "Le età di Lulù". Il ruolo della protagonista del film è stato affidato all'attrice trentina Francesca Neri. Completano il cast Oscar Ladoire, Javier Bardem, María Barranco e Fernando Guillén Cuervo. L'attrice italiana Francesca Neriè stata fortemente voluta dal regista Juan José Bigas Luna, che l'ha preferita ad attrici spagnole anche molto note. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LE ETA' DI LULU', IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 24 FEBRAIO 2017: LA TRAMA - Lulù (Francesca Neri) è una quindicenne molto bella, alle sue prime esperienze sentimentali e sessuali. La ragazza è attratta da un uomo ultraquarantenne, Pablo (Oscar Ladoire), amico di suo fratello. Quando l'uomo si accorge dell'amore che Lulù prova per lui, ne approfitta e la seduce, facendole scoprire le gioie del sesso a lei ancora sconosciute. Pablo si trasferisce in America per lavoro, quando ritorna, rivede la ragazza e, dopo aver fatto ancora sesso con lei, chiede a Lulù di sposarlo. Anche da sposati, l'unica cosa che li unisce è il sesso e, pur senza amore, Lulù si ritrova incinta e mette al mondo una bella bambina. Pablo è un uomo pieno di vizi e di perversioni, e sono proprio queste le cose che lo rendono attraente agli occhi della giovane moglie. La coppia coinvolge nella sua vita privata un "travestito" di nome Ely (María Barranco), una persona tanto gentile quanto disinibita. Intanto il tempo passa e il matrimonio di Pablo e Lulù va avanti nel migliore dei modi. Una sera la donna nota che il marito è distratto e distante, quindi, per ravvivare la loro relazione, Lulù si dice pronta a provare una nuova esperienza sessuale, coinvolgendo nel loro rapporto intimo una terza persona, a lei sconosciuta, in più dovrà essere bendata. A rapporto finito Lulù rimuove la benda e fa una scoperta a dir poco sconcertante, lo sconosciuto che ha fatto sesso con lei e con suo marito è suo fratello Marcelo. A questo punto la giovane donna va su tutte le furie e decide di rompere il matrimonio. Dopo aver lasciato Pablo, Lulù si ritrova da sola, e sempre alla ricerca di un uomo con cui fare sesso, guarda film porno a sfondo omosessuale, li trova sempre pìù eccitanti e coinvogenti fino a decidere di sperimentare la cosa personalmente. Una sera in un locale conosce Jimmy (Javier Bardem), che le offre l'occasione di guardare e prendere parte attiva in un rapporto tra omosessuali, a pagamento. Lùlù ha necessità di guadagnare per mantenersi, quindi accetta di soddisfare, dietro compenso, qualsiasi richiesta dei clienti, compreso rapporti sadomaso. Mentre lavora, improvvisamente cambia idea, vorrebbe andarsene ma non può. In suo aiuto accorre Ely, che si trova nel locale dietro richiesta di Pablo, proprio per salvare la ragazza, Jimmy si accorge dell'intenzione di Ely, si avvicina a lui e lo pesta a sangue fino ad ammazzarlo. Nel frattempo arriva la polizia e Lulù è libera di lasciare il locale. In quell'istante giunge Pablo, la ragazza gli va incontro, lo abbraccia forte e si rende conto di amarlo ancora.

© Riproduzione Riservata.