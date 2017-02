LUCIANA LITTIZZETTO, PER LEI UN WEEKEND DA MATTATORI (ITALIA’S GOT TALENT, PUNTATA 24 FEBBRAIO) – Nella prima serata di Sky Uno va in onda la prima puntata della nuova edizione del talent Italia’s Got Talent. Un format che porta con sé tanti novità mentre per quanto concerne la giuria ci sono delle conferme importanti partendo dalla presenza di Luciana Littizzetto nelle vesti di giudice. Questo è senza dubbio un periodo di grande esposizione mediatica per la Littizzetto che praticamente sarà nelle case degli italiani per tutto il weekend. Infatti, dopo l’appuntamento di questa sera nello studio Sky, nella serata di domani sarà ospite nella settima puntata del fortunato programma di Canale 5 C’è posta per te condotto da Maria De Filippi. Infine, domenica per lei consueta performance a sfondo satirico durante la puntata di Che tempo che fa su Rai 3 al fianco di Fabio Fazio. A proposito dell’ospitata dalla De Filippi, sembra che la Littizzetto abbia preparato della posta che verrà fatta recapitare a Simone Ventura ed all’attrice spagnola Rocio Moralez attualmente protagonista su Rai 3 nell’ambito della fiction Un passo dal cielo. La stessa Littizzetto ha voluto lasciare un piccolo video su WittyTv.it nel quale preannuncia il suo vero obiettivo nel corso dell’ospitata a C’è posta per te, ed ossia ‘dare fastidio’ alla De Filippi.

LUCIANA LITTIZZETTO, LA CARRIERA (ITALIA’S GOT TALENT, PUNTATA 24 FEBBRAIO) – Luciana Littizzetto è nata a Torino nel mese di ottobre del 1964. Dopo essersi diplomata in pianoforte nel 1984 presso il conservatorio del capoluogo piemontese ha conseguito la Laurea in materie letterarie iniziando la professione di insegnante che verso metà degli anni Novanta lascerà per dedicarsi alla sua grande passione per il mondo dello spettacolo. Inizia ad esibirsi come cabarettista e non tarderà ad arrivare l’esordio in televisione. Le vengono affidati degli spazi comici nelle trasmissioni Avanzi, Su la testa! e Cielito Lindo. Nel 1997 esordisce anche sul grande schermo nella pellicola Tutti giù per terra di Davide Ferrario a cui farà seguito a distanza di pochi mesi il film cult Tre uomini ed una gamba di Massimo Venier. Tra gli altri film che l’hanno vista tra i protagonisti ricordiamo Manuale d’amore, Genitori & Figli agitare bene prima dell’uso, Maschi contro femmine e Aspirante vedovo. Anche in tv ha avuto una eccezionale carriera essendo stata tra le colonne portanti di trasmissioni del calibro di Mai dire gol, Ciro il figlio di Target, Che tempo che fa ed il Festival di Sanremo. Tra l’altro ha recitato in fortunate fiction come Fuoriclasse.

© Riproduzione Riservata.