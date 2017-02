LUIGI E GEMMA/ La famiglia ''staffetta'', come se la caverà con l’arrivo di Camilla? (Amore pensaci tu, 24 febbraio 2017)

LUIGI E GEMMA, COSA E’ SUCCESSO AI PERSONAGGI INTERPRETATI DA EMILIO SOLFRIZZI E VALENTINA CARNELUTTI? (AMORE PENSACI TU, 24 FEBBRAIO 2017) - Luigi e Gemma Cordaro sono la famiglia "staffetta" nella fiction di Canale 5 Amore Pensaci Tu. Ad interpretare i due simpatici coniugi sono due volti noti delle fiction italiane Emilio Solfrizzi e Valentina Carnelutti. Luigi è un imprenditore edile, che ha una mentalità vecchio stampo, è convinto che in casa l'uomo non debba fare nulla e a tenere insieme gli equilibri familiari ci pensa la moglie Gemma, che lavora anche in ospedale. Per la piccola di casa, Caterina, inizia il nuovo anno scolastico ma uno sciopero dei mezzi pubblici impedisce a Gemma di rientrare dal turno di notte e Luigi è costretto a portare per la prima volta nella sua vita la figlia a scuola. L'uomo sbaglia ingresso e si ritrova da tutt'altra parte a fargli compagnia ci sono altri papà. Luigi da grande appassionato di calcio riconosce l'ex atleta Jacopo ma tra una chiacchiera e un'altra nessuno dei presenti si accorge che i bambini hanno iniziato a giocare sull'autobus e l'hanno messo in modo. Nonostante la sua disattenzione Luigi alla fine se la prende con Gemma, se la moglie fosse rientrata prima dal lavoro, non sarebbe successo nulla di grave. L'uomo, intanto, stringe amicizia con Jacopo e ottiene l'appalto per la ristrutturazione del suo appartamento. Luigi però è pentito per quello che è successo a scuola e alla fine chiede scusa alla preside e la supplica di non dire nulla di quanto è successo. Oltre alla piccola Caterina Luigi ha anche altre due figlie, avute da un altro matrimonio. La maggiore, Chiara, lavora con lui in cantiere mentre la seconda, Camilla, convive con il suo fidanzato ma non ha ancora detto al padre di essere incinta.

La ragazza però ha bisogno di soldi e alla fine quando il padre si fa sentire per farle gli auguri di compleanno, gli chiede del denaro. Gemma non si fa problemi nel dare dei soldi alla figlia di Luigi ma vorrebbe saperne il motivo. In ospedale ascoltando una conversazione tra la sua collega Anna e il figlio Nicola, quest'ultimo amico di Camilla, scopre che la ragazza è incinta. Camilla ha un brutto litigio con il padre e Chiara prende le parti della sorella accusando il padre di essere sempre stato assente. Luigi per la prima volta in vita sua si sente in colpa e decide di dedicare più tempo a Caterina, sperando così di non commettere più gli stessi errori del passato. L'uomo inizia ad accompagnare tutti i giorni la bambina a scuola ma ne approfitta anche per dispensare consigli non richiesti ai suoi nuovi amici. Luigi chiede a Gemma di aiutarlo con Camilla, poi va su tutte le furie quando scopre che la ragazza aspetta un bambino. L'uomo impone alla ragazza di tornare a vivere da lui, nel frattempo Gemma scopre da alcuni accertamenti che la ragazza rischia un aborto spontaneo. Camilla è costretta a stare in riposo assoluto e torna a casa Cordaro. Gemma prende bene l'arrivo della nuova arrivata ma impone delle severe condizioni a Luigi. L'uomo dovrà darle una mano a casa altrimenti tra loro sarà finita. L'imprenditore in un primo momento non sembra capire la richiesta della moglie poi accetta e dice che sarà più presente per le figlie.

LUIGI E GEMMA, COSA ACCADRÀ STASERA AI PERSONAGGI INTERPRETATI DA EMILIO SOLFRIZZI E VALENTINA CARNELUTTI? (AMORE PENSACI TU, 24 FEBBRAIO 2017) - Nella puntata di questa sera Gemma farà i conti con l'ingombrante presenza di Camilla in casa mentre Luigi rivedrà i suoi preconcetti sull'essere padre e seppur con qualche sbaglio lungo il percorso, cercherà di essere un marito collaborativo nelle faccende di casa.

