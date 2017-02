La porta rossa: Anna si avvicina a Piras, Cagliostro aiuterà Vanessa? Anticipazioni seconda puntata 24 febbraio 2017

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 24 FEBBRAIO 2017: EPISODIO 3 - Secondo appuntamento della settimana con La porta rossa, la nuova fiction poliziesca e noir che va in onda su Rai 2. Stasera, venerdì 24 febbraio 2017, andranno in onda due nuovi episodi: Cagliostro, dopo aver assistito al ritrovamento del suo cadavere, prenderà parte anche al suo funerale, condividendo e osservando il dolore dei suoi colleghi più fidati, Stella (Elena Radonicich) e Lorenzi (Fausto Sciarappa), nonché della moglie Anna che ha appena scoperto di aspettare un bambino. Il figlio che Cagliostro non avrà mai occasione di conoscere, ma che rischia la vita almeno tanto quanto la madre: ma come indirizzare i colleghi sulla pista giusta? Piras ha infatti deciso di archiviare il caso, nonostante le proteste di Stella e Lorenzi, perché assolutamente convinto che la morte di Leonardo sia stata causata da Messicano, il pericolo spacciatore che opera per le strade di Trieste. Manca dunque quel collegamento che Cagliostro ha già portato a termine, e cioè che il suo omicida è intenzionato a colpire ancora, e non per difendersi, ma con un scopo che ancora sfugge agli altri, ma ben delineato nella mente del criminale. Per fortuna, la giovane Vanessa sembra aver deciso di essere disposta ad aiutarlo. In qualche modo anche Anna inizierà qualche ricerca, per scoprire tutti i segreti che il marito le ha nascosto negli ultimi mesi.

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 24 FEBBRAIO 2017: EPISODIO 4 - Anche le indagini di Anna andranno avanti ne La porta rossa. L’episodio 4 la vedrà però particolarmente delusa e amareggiata ed è facile intuire che la donna rimarrà di stucco di fronte a quello che scoprirà di Leonardo: ma di che cosa si tratta? Mentre Anna si avvicina a Piras, gli occhi di Cagliostro sono invece tutti puntanti sui colleghi. Ognuno di loro sembra aver seppellito qualche particolare verità, tasselli fondamentali per il nostro morto preferito: l’attenzione del commissario sarà in particolare puntata sull’Ispettore Paoletto. Cagliostro lo vede frequentare delle persone che sembrano poco raccomandabili e vuole vederci chiaro, cosa scoprirà? Anche per Vanessa le cose iniziano a cambiare: la giovane ha iniziato a fidarsi davvero di Leonardo, ha lasciato il suo affascinante e ricco fidanzato Raffaele (Raniero Monaco di Lapio) e ha iniziato a frequentare Filip (Pierpaolo Spollon). Per la prima volta ha anche lei una richiesta per Cagliostro: vuole che la aiuti a fare chiarezza sulla morte dei suoi genitori. Ora, gli obiettivi di questa strana coppia sembrano essere due…

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 24 FEBBRAIO 2017: JONAS, IL PERSONAGGIO DI ANDREA BOSCA - Durante la seconda puntata de La porta rossa il pubblico di Rai 2 conoscerà un nuovo personaggio, Jonas, interpretato dal talentuoso Andrea Bosca (già apprezzato in diversi altri titoli, come I Medici, C’era una volta Studio Uno, Grand Hotel e Non dirlo al mio capo). Jonas non è certo un tipo ordinario: proprio come Cagliostro, si è trovato intrappolato sulla Terra dopo la sua morte, e ancora sembra non essere riuscito a varcare l’uscio della porta rossa. Jonas, però, è pronto a dare alcuni consigli al nostro commissario, che cerca in tutti i modi di indirizzare la moglie e i suoi ex colleghi sulla pista giusta. Anche se non sembra possibile, c’è un modo con il quale si riesce ad interagire e intervenire, anche se impercettibilmente, con il mondo terrestre. In che cosa consisterà? Il protagonista de La porta rossa sarà impaziente di scoprirlo? La sua, dopotutto, è una corsa contro il tempo e ogni aiuto può essere più che utile…

