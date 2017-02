La Porta Rossa / Anticipazioni terza puntata 1 marzo: La verità di Anna, questo il suo titolo originario?

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI 1 MARZO: IL TITOLO ORIGINALE (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - La porta rossa non aveva inizialmente questo nome. A svelarlo è Gabriella Pession in un'intervista al sito di Davide Maggio: siccome la serie televisiva è incentrata sul personaggio femminile di Anna, il titolo originale inizialmente doveva prendere le mosse proprio dal magistrato. "Il progetto inizialmente si chiamava ‘La verità di Anna’, perché il punto di vista attraverso il quale si racconta la vicenda è quello della protagonista femminile, che rimane vedova dopo poche scene in quanto il marito (interpretato da Lino Guanciale) viene ucciso. E qui parte una sua ricerca a ritroso, per capire chi fosse veramente quell’uomo e scoprire chi l’aveva ucciso davvero. Anna Mayer compie un’indagine attraverso la sua anima, per mettere insieme i pezzi di una storia amorosa per la quale ancora palpita. E poi avrà una vicenda crime da risolvere, per cui avrà un doppio ruolo", ha detto Gabriella Pession a Davide Maggio.

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI 1 MARZO: LA SERIE DISTRIBUITA ALL'ESTERO - La porta rossa, fiction che va in onda in sei puntate su Rai Due, è stata comprata da Studio Canal e sarà distribuita anche all'estero: lo ha detto Gabriella Pession in una recente intervista al blog di Davide Maggio, in cui ha parlato di alcuni retroscena della serie televisiva. "Ho voluto portare sul piccolo schermo il dramma della perdita, dell’elaborazione di un lutto e del ritrovare una persona anche dopo la morte. Di ricostruire, cioè, una memoria nel proprio cuore per dare immortalità a questa persona. E’ una vicenda toccante, umana. Ci tengo a dire che la serie è stata comprata da StudioCanal per una distribuzione internazionale, per cui uscirà in tutto il mondo sottotitolata. Prima d’ora è successo solo per Gomorra e Romanzo Criminale: diciamo che siamo all’interno di una terna vincente". Valeria Pession ha già partecipato ad altre serie televisive internazionali come Crossin Lines, dove ha conosciuto anche il suo futuro marito.

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI 1 MARZO: ANNA DUBITA DELL'EX MARITO - La porta rossa è la fiction firmata da Carlo Lucarelli e interpretata da Valeria Pession e Lino Guanciale che oggi andrà in onda con la sua seconda puntata. Oggi vedremo Anna Mayer continuare con le sue indagini per la morte dell'ex marito, ucciso mentre cercava di fermare un narcotrafficante, Il Messicano. La donna è sconvolta dall'omicidio del marito, dal quale si stava separando, e che gli è rimasto accanto in forma di fantasma, non riuscendo ad attraversare la porta rossa che separa il mondo dei vivi da quello dei morti. Nella puntata che andrà in onda il primo marzo però, sempre su Rai Due, Anna scoprirà alcune cose che le faranno dubitare della limpidezza del comportamento dell'ex marito, e arriverà praticamente ad odiarlo. Non sa però che il suo fantasma è sempre accanto a lei e che cercherà di darle forza nel cammino che dovrà affrontare.

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI 1 MARZO: ANNA IN PERICOLO DI VITA? Nella prossima puntata de La porta rossa che andrà in onda il prossimo primo marzo, la donna scoprirà alcune cose del passato del marito che non le piacciono per niente, tanto da farle riconsiderare la sua intera opinione su di lui. Non si sa però se c'è qualcuno che sta cercando di incastrarlo e depistare le indagini sulla morte di Cagliostro, oppure se davvero il commissario aveva una vita segreta che ha tenuto nascosta alle persone che amava. L'unica ragazza che può vedere Cagliostro è Vanessa, un'adolescente che per qualche motivo riesce a percepire la sua presenza. I due in qualche modo leggeranno e riusciranno a darsi man forte l'uno con l'altro e anche ad aiutarsi a vicenda. Dopo che Vanessa aiuterà Cagliostro, infatti, sarà la volta del commissario ricambiare il favore per la ragazza.

© Riproduzione Riservata.