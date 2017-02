MARCO E ANNA/ La famiglia capovolta, come reagirà ai continui cambiamenti? (Amore pensaci tu, 24 febbraio 2017)

MARCO E ANNA, COSA E’ SUCCESSO AI PERSONAGGI INTERPRETATI DA FILIPPO NIGRO E GIULIA BEVILACQUA? (AMORE PENSACI TU, 24 FEBBRAIO 2017) - Marco e Anna sono una delle quattro coppie protagoniste della nuova fiction di Canale 5 Amore Pensaci Tu. Scopriamo insieme quello che è successo nella prima puntata ai personaggi interpretati da Filippo Nigro e Giulia Bevilacqua. Marco e Anna Pellegrini sono la cosiddetta "famiglia capovolta", nella quale i ruoli familiari si sono ribaltati da anni. Lui per favorire la carriera professionale della moglie, ha deciso di prendersi un'aspettativa dal lavoro ed è diventato a tutti gli effetti, un casalingo. Con gli anni i figli sono cresciuti, il più grande Nicola è quasi autonomo mentre la piccola Penelope si appresta a iniziare la scuola primaria. Il primo giorno di scuola della bambina coincide con il rientro a lavoro del padre ma dei problemi dovuti a uno sciopero, fanno andare a monte i progetti dell'uomo, che confonde l'ingresso della scuola e crede di aver portato la figlia in ritardo. Anna per la prima volta dopo anni, sente venir meno le certezze che aveva in casa e si confida con l'amica Gemma. In ospedale la dottoressa rivede Dario, un suo ex fidanzato, diventato un suo collega di reparto. I problemi del primo giorno di scuola di Penelope si ripercuotono sul primo giorno di lavoro di Marco, le cui idee, durante la prima riunione di lavoro sono boicottate da altri colleghi. Dario propone ad Anna di collaborare con lui a un progetto di ricerca sui virus. La dottoressa vorrebbe accettare ma è preoccupata sulle ulteriori ore di lavoro e dice di non poterlo fare. Poco dopo al pronto soccorso dell’ospedale arriva il figlio Nicola. Il ragazzo ha avuto un incidente in motorino ma fortunatamente non si è fatto nulla di grave. I fondi della ricerca di Dario darebbero alla famiglia Pellegrini ulteriore sicurezza economica e per questo motivo Anna fa un passo indietro e accetta la nuova offerta di lavoro, senza però dire nulla al marito.

La sera a casa Marco sembra prendere bene la notizia, anche se è preoccupato per le future assenze della moglie. Alla fine l’uomo, ripensando a quanto è successo a Nicola e Penelope, decide di restare a casa ad accudire i figli ancora per qualche tempo. Marco non ci mette molto a scoprire che il nuovo capo di Anna sarà Dario e ci rimane male. La dottoressa per tranquillizzarlo decide di invitarlo a cena ma in questo modo fa sentire il marito ancora più a disagio, perché i figli sono affascinati dal suo lavoro di ricercatore. Marco, preso da mille dubbi, accetta un consiglio del suo nuovo amico Luigi, fare un gesto romantico inaspettato per la moglie e prenota una stanza d'albergo per passare del tempo insieme. L'uomo va in ospedale per fare una sorpresa alla moglie ma vedendola in grande confidenza con Dario va via sconsolato. Anna scopre che il figlio Nicola si è preso una sbandata per Camilla, la figlia di Luigi ma la ragazza aspetta un figlio da un altro ragazzo. Marco troppo geloso della moglie decide di tentare un nuovo colloquio di lavoro e si presenta in un'altra agenzia pubblicitaria. Alla fine dopo aver soccorso la titolare, affetta da un improvviso malore, ottiene l'agognato posto. L'uomo spera con questo gesto di allontanare Anna da Dario ma non sa ancora come la dottoressa prenderà tutta la situazione.

MARCO E ANNA, COSA ACCADRÀ STASERA AI PERSONAGGI INTERPRETATI DA FILIPPO NIGRO E GIULIA BEVILACQUA? (AMORE PENSACI TU, 24 FEBBRAIO 2017) - Nella puntata di questa sera entrambi i coniugi Pellegrini cercheranno di far prevalere le loro ragioni, da una parte Anna continuerà il suo lavoro di ricerca per dare lustro alla sua carriera mentre dall'altra Marco proverà in ogni modo a distaccarsi dal ruolo di casalingo, cui è stato relegato negli ultimi anni in cerca della sua indipendenza.

