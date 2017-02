MARTUFELLO/ Il comico del Bagaglino ospite su Canale 5 (Matrix Chiambretti, oggi 24 febbraio 2017)

MARTUFELLO, IL COMICO OSPITE SU CANALE PER LA PUNTATA DEDICATA AL BAGAGLINO (MATRIX CHIAMBRETTI, OGGI 24 FEBBRAIO) - Nella puntata di Matrix Chiambretti di oggi, 24 febbraio 2017, viene ricordato il Bagaglino e le sue star, tra cui il comico Martufello. La sua carriera ha inizio come cabarettista esibendosi in alcune feste nella provincia di Latina. Proprio in occasione di uno di questi viene notato da un manager che lo segnala a Pier Francesco Pingitore. Entra così a far parte dela compagnia teatrale del Bagaglino, diventandone uno dei volti più rappresentativi. Il suo successo, quindi, è fortemente legato a quello della Compagnia. La sua popolarità è talmente grande da portarlo a scrivere anche un libro di barzellette nel 1995 dal titolo Di più nin zò, incentrate su sketch basati sul personaggio del "burino". Partecipa anche ai film Chiavi in mano di Mariano Laurenti e a quelli di Steno. Dal 2014 fa parte del cast del gameshow di Canale 5 Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis. Lo scorso anno, Martufello è tornato a far parlare di sè in seguito ad un drammatico incidente che lo ha coinvolto. Infatti nell'estate del 2015 viene investito da una macchina mentre è alla guida del suo motorino riportando la frattura del setto nasale e contusioni alla testa e alle gambe.

MARTUFELLO, IL COMICO SU CANALE: LA RINASCITA DOPO L'INCIDENTE (MATRIX CHIAMBRETTI, OGGI 24 FEBBRAIO) - "Sono rinato dopo aver rischiato di morire" dichiarava solo un anno fa Martufello al settimanale Diva e Donna dopo il brutto incidente in moto che lo ha coinvolto nell'estate del 2015. Fabrizio Maturani, in arte Martufello, ha parlato di quello che gli è successo in quel bruttissimo giorno. Si procurò una frattura al setto nasale, l'anca fuori asse e un ematoma alla gamba destra. Momenti terribili che ora sembrano, finalmente, alle spalle. Nella puntata di questa sera di Matrix Chiambretti si ripercorre la carriera di Martufello e tutti i suoi personaggi al Bagaglino. All'inizio, Martufello si manteneva facendo il camionista e sperava, un giorno, di poter guidare delle belle macchine, bolidi, come li chiamava lui e così è stato. L'uomo deve tutto a Pierfrancesco Pingitore che lo ha scoperto e ha contribuito al suo "sgrezzamento" da burino di Latina. Il comico continua a intrattenere il pubblico come paroliere nel programma di Paolo Bonolis ed è riuscito a superare i suoi momenti di dolore grazie all'amore della sua compagna con cui sta da quindici anni.

