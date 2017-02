MELISSA SATTA SENZA SLIP? / Video, Tiki Taka: gossip in Rete e la sua replica: "Ora capisco perché tante donne vengono violentate!"

MELISSA SATTA, SENZA SLIP A TIKI TAKA? (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Un vestito corto e stivali a rete sopra il ginocchio: il look scelto da Melissa Satta ha scatenato la rete e sollevato dubbi sulla presenza della biancheria intima. Il caso è scoppiato nell'ultima puntata di Tiki Taka alla quale la showgirl ha partecipato. L'outfit con il quale Melissa Satta si è presentata nella trasmissione di Italia 1 non è passato inosservato prima di tutto al conduttore che ha subito commentato gli stivali indossati dalla showgirl. Di certo Melissa Satta poteva immaginare che la scelta dell'abbigliamento avrebbe ricevuto commenti ma forse non pensava che si arrivasse addirittura a ipotizzare la mancanza degli slip. Si tratta infatti di una notizia inventata ma che è stata ripresa da varie testate e che poi è stata contestata dalla stessa Melissa Satta. Il video di Tiki Taka però è stato condiviso online e il dubbio sulla biancheria intima indossata o meno dalla modella è rimbalzato in Rete. Come nel recente caso di Diletta Leotta a Sanremo, anche per Melissa Satta è scattata un'ondata mediatica di commenti legati all'abbigliamento scelto per andare in televisione. In questo caso la showgirl ha deciso di replicare subito attaccando un certo modo di giudicare le donne. (Clicca qui per vedere il video).

MELISSA SATTA, IL MESSAGGIO SU INSTAGRAM (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Ecco la denuncia di Melissa Satta sul proprio profilo Instagram: "Purtroppo in questi giorni è successa una cosa che mi ha colpito molto. Forse per la prima volte ho capito tante donne e ragazze che vengono colpite da bullismo mediatico e violate nella privacy. Prima di essere un personaggio pubblico sono una DONNA, moglie e mamma. Faccio un lavoro certamente non comune e magari non compreso da tutti ma comunque rispettabile e serio. Da 4 anni partecipo ad una trasmissione di calcio che fa parte di una testata giornalistica ma con taglio da talk show per famiglie e per ragazzi di qualsiasi età... e solo perché ho indossato una gonna alcune menti evidentemente non sane hanno insinuato che fossi priva di biancheria intima e così la notizia su internet è diventata sempre più virale con tutta la sua gravità. Cosa ancor più grave è che è stata ripresa da alcune sedicenti testate giornalistiche come se fosse vera. Ora capisco come si arriva a tragedie come la violenza sulle donne perché ormai tutto è permesso, tutto va bene... ma non dovrebbe essere così. Le donne, le ragazze, le bambine vanno protette da questo modo di pensare e soprattutto di esternare siffatti pensieri distorti perché sta prendendo una piega pericolosa e sicuramente sbagliata" (Clicca qui per leggere la lettera dell'avvocato).

