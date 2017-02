MICHELLE HUNZIKER/ Si "sbrodola" al ristorante immortalata dalla figlia Aurora!

MICHELLE HUNZIKER: LA FIGLIA AURORA LA RIPRENDE SU INSTAGRAM MENTRE SI SBRODOLA AL RISTORANTE (OGGI 24 FEBBRAIO 2017) - Michelle Hunziker diventa protagonista di un divertente siparietto, con la showgirl che viene ripresa dalla figlia Aurora mentre si 'sbrodola' al ristorante. Un giovedì sera passato in famiglia, Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi escono a cena e la serata diventa subito allegra. Prima un video in macchina postato su Instagram Stories da Aurora mentre raccontano di uscire fuori a cena, con le smorfie del signor Trussardi e con Aurora che si agita in auto. Una volta arrivati al ristorante arrivano i primi piatti e mentre la Hunziker si macchia la camicia bianca la figlia Aurora non può fare a meno di prenderla in giro in un filmino divertente in cui si scherza e si ride. Intanto la nota showgirl era stata paparazzata al parco ieri pomeriggio con le figlie Sole e Celeste, tra passeggiate e giri sull'altalena. Dopo i giri pomeridiani è tornata a casa, ha cambiato look con la famosa camicetta bianca e lo chignon sopra la nuca per la serata con la figlia maggiore. Grazie a quella macchia la serata diventa divertente, mamma e figlia sanno sempre come passare nel migliore dei modi i momenti insieme.

