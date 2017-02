MUD/ Su Rai 4 il film con Matthew McConaughey, Reese Witherspoon e Tye Sheridan, alla regia Jeff Nichols (oggi, 24 febbraio 2017)

MUD, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 24 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Mud, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 23.20, una pellicola realizzata nel 2012 che è stata scritta e diretta da Jeff Nichols (Midnight special, Loving, Take shelter) ed interpretata da Matthew McConaughey (Dallas buyers club, Interstellar, La vita è un sogno), Reese Witherspoon (Wild, La rivincita delle bionde, Cruel intentions - Pirma regola non innamorarsi) e Tye Sheridan (X-Men: Apocalypse, Scouts vs. Zombies, The tree of life). Matthew McConaughey, protagonista della pellicola, è un attore e produttore divenuto noto per la sua partecipazione a numerose commedie romantiche negli anni 2000. Dal 2010 si è dedicato a ruoli più impegnati, ricevendo numerosi riconoscimenti della critica. Nel 2014 ha vinto numerosi premi, fra cui sia l'Oscar che il Golden Globe, per il suo ruolo nel film Dallas buyers club, diretto da Jean-Marc Vallée. Matthew McConaughey è considerato un sex symbol ed è stato inserito più volte nelle classifiche degli uomini più belli del mondo. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

MUD, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 24 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Ellis (Tye Sheridan) e Neckbone (Jacob Lofland) sono due ragazzini che, per caso, scoprono su un'isola nel Missisipi un uomo che si fa chiamare Mud (Matthew McConaughey) ed è cresciuto lì vicino. I due ragazzini sono stati attirati lì dopo avere visto un motoscafo incastrato in cima ad un'albero, forse portato lì da un'alluvione. Mud è in fuga dalla polizia e da alcuni uomini che vogliono ucciderlo per regolare un vecchio conto. L'intenzione di Mud è trovare una sua ex ragazza, Juniper (Reese Witherspoon), di cui è innamorato fin dall'adolescenza, e fuggire con lei grazie al motoscafo sull'albero. Grazie alla descrizione di Mud i due ragazzi riescono a ritrovare Juniper e le consegnano un messaggio di Mud. I due riescono anche a mettersi in contatto con il padre adottivo di Mud, che si rifiuta però di aiutare il figlio quando scopre che si è messo di nuovo nei guai a causa di Juniper. Mentre i ragazzi danno una mano a Mud anche a rimettere in sesto il vecchio motoscafo, ma quando si recano all'appuntamento con Juniper per condurla da lui la scoprono che flirta con un altro uomo. Ellis viene quindi morso da un serpente velenoso, e Mud è costretto a farsi vedere in paese per portare il ragazzo all'ospedale. Gli uomini che cercavano Mud sono ora a conoscenza del suo nascondiglio, e si preparano a colpire.

© Riproduzione Riservata.