Mario Serpa Uomini e donne, il findanzato di Claudio Sona voleva essere un "tronista classico": spunta l'incredibile indiscrezione

UOMINI E DONNE, MARIO SERPA VOLEVA ESSERE UN "TRONISTA CLASSICO": SPUNTA L'INASPETTATA INDISCREZIONE - La storia d'amore tra Claudio Sona e Mario Serpa continua a gonfie vele. La prima coppia gay nata nello studio di Uomini e Donne è sempre più affiatata e innamorata, anche se spunta un pèettegolezzo che potrebbe causare qualche polemica nonchè qualche maretta tra i due. È Alberto Dandolo per il portale Dagospia a lanciare un'indiscrezione che porterebbe a galla un retroscena finora rimasto inedito su Mario Serpa: "L'ex corteggiatore gay di Uomini e Donne Mario Serpa, 31 anni, ha tentato di partecipare allo show di Maria De Filippi in qualità di "tronista classico". - si legge sul noto portale scandalistico, che inoltre aggiunge - Aveva chiesto aiuto al suo ex compagno, potente comunicatore romano, che ora pare voglia raccontarlo...". Rivelazioni davvero inaspettate che aprono uno scenario del tutto nuovo su Mario Serpa, sempre se queste venissero realmente confermate dai fatti o dai diretti interessati.

UOMINI E DONNE, MARIO SERPA HA MENTITO A CLAUDIO SONA? UN EX FAMOSO E UN DESIDERIO NASCOSTO PER LUI? - Un'indiscrezione davvero particolare quella su Mario Serpa che, nelle ultime settimane è tornato a Uomini e Donne in più di un'occasione nelle vesti di opinionista. Sembra infatti che Maria De Filippi abbia deciso di affidare anche a lui il ruolo che ha reso ben nota Tina Cipollari, andando ad affiancare anche Gianni Sperti e Jack Vanore al Trono Classico. Fino ad ora Mario non ha risposto alle indiscrezioni di Dagospia, secondo cui la sua vera aspirazione sarebbe stata il Trono e, a quanto pare, anche nella "versione classica". Difficile che i fan così come Claudio Sona credano a tali parole, i due nello specifico stanno vivendo una bellissima storia d'amore nonostante le grandi diversità caratteriali che entrambi, in più di un'occasione, hanno palesato. Non resta che capire se questo "importante comunicatore" nonchè ex di Mario Serpa, sarà davvero pronto ad andare avanti e svelare fino in fondo queste indiscrezioni.

