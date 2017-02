Masterchef Italia 6 ed. 2017, eliminati e pagelle: i top e i flop della settima puntata, Cristina promossa a pieni voti

MASTERCHEF ITALIA 2017, ED. 6: ELIMINATI E PAGELLE, I TOP DELLA DECIMA PUNTATA - Le sorprese non sono mancate nella puntata di Masterchef di ieri sera nella quale Michele e Loredana hanno lasciato il programma, rinunciando al grande sogno di aggiudicarsi l'ambito titolo di miglior cuoco amatoriale d'Italia. La gara a questo punto è stata inevitabilmente molto sofferta, con i concorrenti che hanno evidenziato un grande talento anche se con qualche errore. E parlando di migliori non è possibile fare a meno di segnalare Cristina, che si è aggiudicata la prova in esterna evitando così di gareggiare nel temutissimo Pressure Test. Voto 8 per colei che sembra essere la favorita per la vittoria. Bene anche Margherita, che merita un bel 7 in pagella. E' stata lei a vincere la Mistery Box, confermandosi una delle più belle sorprese di questa edizione. Voto 6 anche a Valerio: la sua età certo non gli permette di avere grande esperienza, ma il talento e la creatività sono innegabili. I FLOP DELLA DECIMA PUNTATA - Per quanto riguarda i top della decima puntata di Masterchef Italia non possiamo dimenticare gli eliminati che hanno commesso evidentissimi errori. Il coniglio di Loredana era crudo e immangiabile, tanto che tutti i giudici si sono rifiutati di assaggiarlo. Che dire poi del polipo al plancton di Michele? Anche in questo caso la concentrazione di polvere verde era altissima e ha reso il piatto nettamente inferiore a quello di tutti gli altri colleghi. Loredana e Michele si fermano quindi ad un 5 in pagella, ma anche Gloria si ferma allo stesso giudizio: ieri sera la concorrente più criticata di questa edizione ha commesso errori a non finire, al punto che sembrava già irrimediabilmente eliminata dopo la presentazione del suo piatto al Pressure Test. Solo il disastro di Loredana, il suo primo e vero passo falso, le ha permesso di andare avanti nella gara. Ma fino a quando i giudici e la fortuna potranno graziarla?

