Nathalie Caldonazzo/ Dopo l'Isola dei Famosi a Masterchef Vip? E di Massimo Ceccherini dice...

Nathalie Caldonazzo, dopo l'isola dei Famosi 2017 pronta a Masterchef Vip? L'appello della showgirl - Ha lasciato l'Isola dei Famosi contro Massimo Ceccherini che, proprio ieri, si è ritirato dal gioco. Nathalie Caldonazzo è però pronta, dopo questa esperienza estrema, a continuare nella tv con nuovi impegni e non nega di avere anche qualche desiderio, come quello di partecipare a Masterchef. "Fare un programma televisivo mio? Beh, accetterei perché ho molta esperienza in questo campo, quindi sarei capace di condurre un programma tutto mio. - svela la showgirl in un'intervista a Velvetgossip, dove ancora aggiunge - Mi piacerebbe partecipare a Masterchef Vip, sono molto brava a cucinare. Faccio un appello, mi candido già per la seconda edizione!". Un appello che potrebbe essere accolto quello della Caldonazzo, che nel corso dell'intervista parla anche della sua avventura all'Isola, partendo proprio dal pensiero sull'autoeliminazione di Massimo Ceccherini dopo il caos accaduto con Raz Degan.

Nathalie Caldonazzo dopo l'Isola dei Famosi parla dell'addio di Massimo Ceccherini - "Era insofferente come me per il rapporto con gli altri, poi sentiva tanto la mancanza della moglie. - dichiara Nathalie Caldonazzo, che in merito dice la sua - Non discuto la sua scelta, se si sentiva così ha fatto bene. Mi dispiace solo se non potrà partecipare come ospite alle trasmissioni di Mediaset. Non so come funziona in questo caso. Era il più simpatico di tutti". Concentrandosi poi su quello che è stato sul proprio percorso, la Caldonazzo, messa di fronte alla domanda "Chi non sopportavi sull'Isola?", ha ben chiara la sua risposta: "In realtà non c'era, solamente non mi trovavo bene con Nancy e Malena. Fin dall'inizio non c'è stata simpatia e questo strano rapporto è continuato. - e poi conclude - Poi loro si sono coalizzate contro di me. Io ho anche tentato di avvicinarmi a Nancy, anche perché le ragazze napoletane mi stanno simpatiche, ma è stato impossibile rompere questo muro.

