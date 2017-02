Oroscopo/ Branko, previsioni di oggi 24 febbraio 2017 su Radio Dimensione Suono 2: Toro in affanno, bene Acquario e...tutti i segni

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 24 FEBBRAIO – Anche questa mattina l’oroscopo di Branko, su Dimensione Suono 2 dà il buongiorno a tutti i suoi ascoltatori. Un buon 24 febbraio 2017 agli amici di tutti i segni. Anche in questa giornata di fine inverno, le stelle rivelano gli arcani per meglio affrontare la giornata. Vediamole assieme a Branko e ai suoi preziosi consigli.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 24 FEBBRAIO: I SEGNI DI FUOCO – La Luna è oggi in Acquario e già amici dell'Ariete ne sentite gli influssi: una Luna in sestile con Venere, quindi ottima per l'amore, una Luna interessante per più segni, tra cui il Sagittario e l'Acquario stesso. Se incontrate uno di questi segni può scoccare la scintilla. Sarete propositivi da oggi, un giorno vivace, indicato per un viaggio o nuovi progetti. Per il Sagittario come per altri segni, la Luna in Acquario crea una situazione ideale in amore, nella sfera dell'erotismo, magari pensando anche al matrimonio, ma non estorcete una proposta definitiva, chiedetela con arti diverse, affettuose: è pur sempre un impegno d'amore! Attenzione ai sogni per il Leone: la Luna, unita a Nettuno in Pesci, stimola l'attività onirica di questo segno, trovate stimoli dai vostri sogni. In questa fase lunare il Leone risente di una certa tensione, soprattutto, ad esempio, le mamme Leone subiranno tensioni nel rapporto con una figlia, o una sorella, di altri segni: cercate di avere più pazienza e conciliare questa fase, consiglia Branko.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 24 FEBBRAIO: I SEGNI DI TERRA – Al contrario di altri segni zodiacali, questa Luna non è favorevole agli amici del Toro, un vero peccato, fino a domenica potrebbe darvi qualche noia: salute e affari non sono nel momento più indicato, meglio una sana interiorità, chiudersi un po’ in se stessi e valutare, scoprire aspetti diversi in attesa di domenica quando il quadro cambierà in vostro favore. Fortunatamente non avete né Saturno né Marte negativi. Vergine al top, sexy con la forza di Venere in Ariete. Seduzione ammaliante oggi per questo segno, favorito anche in altri ambiti: nel campo dell'amore, carnale, passionale, oggi siete come una moderna Saffo in grado di amare come pochi altri. Buona fortuna al Capricorno, un augurio speciale a questo segno così infelice all'interno di questa società contemporanea. Le stelle vi vengono incontro, sottolinea Branko, vi aiuteranno nell'integrarvi meglio, siate più sereni e cercate un amalgama sociale in modalità diversa.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 24 FEBBRAIO: I SEGNI DI ACQUA - Finalmente bene per il Cancro! Siete pieni di tante idee e di progetti da sviluppare, cercate di portarli a termine, facendovi dare approvazione, garanzie e risposte. Siete in cerca di rassicurazioni anche in amore, cercate conforto, ma magari il vostro partner è più insicuro di voi. L'amico e l'amica Scorpione sono disturbati da questa Luna, benefica in altri segni, la quale muterà domenica in vostro favore, ma oggi pone qualche paletto in amore, in famiglia, sul lavoro. Finanze stuzzicate da Mercurio, forse qualche uscita inattesa vi irriterà, portate pazienza per alcuni giorni, migliorerà presto e con la nuova Luna pensate a concretizzare le finanze, i progetti. Per gli amici Pesci, un segno davvero onirico e romantico, Branko segnala che la giornata è ideale per preparare un weekend dove l'amore è in ascesa: avverrà gradualmente ma nei tempi e nei modi quasi fuori dal tempo del segno, così romantico e retrò, ma siete belli così!

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 24 FEBBRAIO: I SEGNI DI ARIA – Per i Gemelli, Branko oggi consiglia di chiudersi all'interno della coppia. Sarà una giornata speciale per l'erotismo e ideale anche per gettare le basi per rapporti duraturi, anche matrimoniali, o per una ricerca di maternità o paternità: approfittatene! Gli amici della Bilancia hanno una vita sociale veramente bella e brillante: la Luna e Giove vi aiutano nelle relazioni, uscite e sarete al centro dell’attenzione. Godetevi questo periodo, siate maschera che diverte e si diverte nei carnevali. In altri ambiti invece ponderate bene un eventuale finanziamento, non buttatevi, riflettete sulle finanze e su come amministrarle. Un segno, quello dell’Acquario, di cui Branko può solo dire bene. Amici dell'Acquario, Branko con voi oramai è stanco di ripetere sempre il suo mantra: Acquario sii più grato e prenditi ciò che questo quadro ti offre, al centro di una congiunzione astrale quasi perfetta per soldi, amore, lavoro, salute. Sii meno polemico e goditi il momento, cavalcalo!

