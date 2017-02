Oroscopo, Paolo Fox, previsioni di oggi 24 febbraio 2017 a LatteMiele: tutti i segni

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 24 FEBBRAIO 2017, A LATTEMIELE - Torna l'appuntamento anche per oggi, venerdì 24 febbraio 2017, con l'oroscopo di Paolo Fox durante la rubrica Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. Sicuramente è un momento particolare per l'Ariete che vive giorni positivi in amore nonostante sia contrastato da un'agitazione di fondo che non riesce a far vivere al cento per cento tutte le emozioni provate. Il Toro vivrà un weekend complicato e che non darà la possibilità di ricaricare le pile, cosa di cui si avrebbe davvero molto bisogno. I Gemelli vivono un momento di grande instabilità, nonsi riesce ad essere felici in questo momento ma se si ha un po' di pazienza le soddisfazioni arriveranno. Il Cancro vive un'insofferenza inaspettata, che bisogna tenere sotto controllo per evitare problemi fin troppo ricorrenti negli ultimi mesi. Il Leone invece vive un momento di stress perchè è troppo generoso e da troppo agli altri in diverse situazioni. Bisognerebbe essere più equilibrati ed evitare di disperdere inutilmente le energie.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: Sono giorni utili per i sentimenti. Però sente dentro una forte agitazione che non sa spiegare per cui è probabile che possa alzare la voce. Chi ha dei soci potrebbe avere qualche problema a lavoro dato da troppe cose da rivedere. Dal punto di vista sentimentale meglio non lasciare il certo per l'incerto. Chi è single da tempo ha una grande voglia di amare e gli incontri che si fanno in questo periodo possono essere importanti. C'è anche la possibilità di affrontare nuovi percorsi. Toro: Questo weekend è un po' pesante da sopportare. Qualcuno è stanco perché ha troppo iniziative in mente. Ha molti dubbi per quanto riguarda il lavoro e i soldi. Qualcuno potrebbe cambiare amministratore o commercialista. Buona la giornata di domenica per recuperare quello che oggi non è possibile fare. Gemelli: Cerca di sfruttare questo momento di instabilità per guadagnare qualcosa ma alla fine le cose belle arriveranno. Il discorso lavorativo non è tutto chiaro ancora per colpa di Saturno opposto. Si chiede cosa farà nel futuro ma Giove protegge sempre. Cancro: È in una situazione di grande insofferenza che va mantenuta sotto controllo. Ma in verità ci sono alcune situazioni che andrebbero tagliate e bloccate. Questa tensione se si riversa in amore son guai. Deve comunque decidere cosa fare di certi rapporti. La forza non manca ma essere tutti i giorni in battaglia costa. Leone: Vive un piccolo momento di stress che però non va quasi considerato perché è un segno forte e generoso. Chi ha un'attivita aperta al pubblico in questa settimana avrà maggiori opportunità. Se c'è un rivale potrebbe essere agitato perché vuole uscirne vincente. Recupero per i sentimenti nella giornata di domenica. Se il cuore è solo da tempo deve darsi da fare. Vergine: Assiste sempre gli altri per la sua natura generosa e solidale. Se però si adotta lo stesso atteggiamento in amore potrebbe creare un problema. Se manca l'istinto l'amore non funziona. Dal punto di vista lavorativo quello che viene fatto adesso, entro tre mesi può costituire una grande possibilità per il futuro. Chi è in coppia da tempo è stato un po' preoccupato per la salute della persona cara. Bilancia: Ci sono delle situazioni che deve portare avanti sul lavoro. Oggi e domani ha molta più energia che aiuta i rapporti familiari. Di recente l'amore si è un po' scostato e bisogna recuperare. Scorpione: Non deve eccedere troppo nelle valutazioni critiche, anche nei confronti di sé stesso. Quando qualcosa non funziona bisogna parlare, facendo attento a quello che dice. Non deve strapazzare troppo il fisico. Sagittario: Deve portare avanti ogni situazione coinvolgente, ma deve mettersi in mostra. In amore qualcuno ritroverà la passione. Grande cielo anche per il lavoro. Capricorno: Deve capire da dove ripartire. Alcune certezze sono cambiate o addirittura saltate. Entro 3 mesi bisogna studiare queste nuove strategie. L'amore è sconnesso. Acquario: Ha più energia grazie alla luna nel segno. Sono favoriti quelli che vogliono rinverdire un amore o lanciare un progetto. C'è la voglia di cambiare aria e luogo, ma non tutto di può fare. Pesci: Tra domenica e martedì può avere fortuna. L'amore va cercato e bisogna anche sentirlo. Non può vivere basandosi sull'opportunità. Ma potrebbe fare progetti per la fine dell'anno.

