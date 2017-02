PAMELA PRATI/ Dalla casa del GF Vip ai festeggiamenti per i 30 anni del Bagaglino (Matrix Chiambretti, oggi 24 febbraio 2017)

PAMELA PRATI, LA SHOWGIRL OSPITE NEL VARIETÀ DI CANALE 5 (MATRIX CHIAMBRETTI, 24 FEBBRAIO 2017) - Quasi sessant'anni per la bellissima Pamela Prati; showgirl, attrice e cantante italiana. Inizia la sua scalata verso il successo facendo la fotomodella e l'attrice tra gli anni settanta e ottanta; ma poi sarà conosciuta da tutta Italia, grazie a Pier Francesco Pingitore che le dà il ruolo da primadonna sia negli spettacoli televisivi che teatrali del Bagaglino. Stasera, venerdì 24 febbraio 2017, sarà ospite a Matrix Chiambretti per festeggiare i 30 anni dello show di Pingitore: cosa racconterà?

PAMELA PRATI, LA SHOWGIRL OSPITE NEL VARIETÀ DI CANALE 5: LA SUA PARTECIPAZIONE AI REALITY (MATRIX CHIAMBRETTI, 24 FEBBRAIO 2017) - Pamela Prati, negli anni 2000, ha partecipato a tanti reality show, iniziando con Il rRstorante nel 2004 condotto da Antonella Clerici e finendo al Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, come concorrente, insieme a Valeria Marini. Nel 2016 le era stato chiesto di partecipare all'undicesima edizione de L'Isola dei Famosi, ma Pamela rifiuta l'invito, anche se inizialmente aveva detto di si. Al Grande Fratello Vip, Pamela colleziona infrazioni che le costeranno la squalifica dal programma. Di recente, abbiamo visto Pamela protagonista anche nel programma televisivo condotto da Simona Ventura, Selfie - Le cose cambiano, dove quest'ultima aveva invitato la sua amica per affrontare un problema grave che l'affligge ormai da anni: la claustrofobia. Accesi dibattiti tra qualche mentore della trasmissione e la soubrette italiana. Stefano De Martino non accetta di prendere in carico il problema della Prati, sottolienando che avrebbe i mezzi per occuparsene anche lontano dalle telecamere. La stessa Pamela ha replicato sottolineando per altro di essere approdata a Selfie grazie all'invito della conduttrice.

PAMELA PRATI, LA SHOWGIRL OSPITE NEL VARIETÀ DI CANALE 5: UN TUFFO NEL PASSATO (MATRIX CHIAMBRETTI, 24 FEBBRAIO 2017) - Pamela Prati fa parte della compagnia teatrale del Bagaglino e sarà presente alla puntata di Matrix Chiambretti per festeggiare, insieme ad altri volti noti del Bagaglino, i 30 anni di vita dello spettacolo più seguito negli anni 90. Sorprese e curiosità dei comici e delle soubrette italiane che nel corso degli anni hanno preso parte agli spettacoli teatrali e televisivi firmati Pingitore. Mix di emozioni, sorrisi e lacrime di gioia per lo spettacolo più amato, soprattutto per gli sketch satirici tenuti nei confronti della politica italiana. Per fare un salto nel passato, bisogna guardare la puntata di questa sera di Matrix Chiambretti, e aspettare la seconda serata di domenica 26 febbraio per assistere allo spettacolo teatrale del Bagaglino che andrà in onda su Canale 5.

