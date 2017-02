PATRIZIA DE BLANCK/ Ho preso una pistola: 'Se vedo un ladro stavolta gli sparo alle gambe!'

PATRIZIA DE BLANCK: LA CONTESSA AMMETTE DI POSSEDERE UN'ARMA IN CASA PER I LADRI (OGGI 24 FEBBRAIO 2017) - La contessa Patrizia De Blanck ammette di aver preso delle precauzioni nella propria abitazione per evitare di essere nuovamente rapinata come accaduto in passato. Ai microfoni di 'Radio Cusano Campus' Patrizia De Blanck pone il problema sulla sicurezza e svela di possedere un'arma in casa per sparare ad eventuali ladri. "Patrizia De Blanck: "Ho preso una pistola, ho fatto lezioni al poligono, sparo benissimo, se mi entrano i ladri gli sparo nelle gambe, così non potranno più arrampicarsi fino alla mia abitazione" le parole shock della contessa De Blanck che ricorda bene i tragici momenti in cui ha sorpreso dei ladri che cercavano di derubare la sua casa. "Erano le 5 del mattino, sul terrazzo mi sono ritrovata un uomo che cercava di aprire la vetrata con un coltello. Adesso ho una pistola in casa, una 38 special, spero di non usarla ma meglio un bel processo che un bel funerale" conclude la contessa De Blanck, che ammette di sparare anche meglio di Calamity Jane, provare per credere?

