PIER FRANCESCO PINGITORE/ Il celebre autore televisivo ospite su Canale 5: la puntata dedicata al Bagaglino (Matrix Chiambretti, oggi 24 febbraio)

PIER FRANCESCO PINGITORE, L'AUTORE TELEVISIVO OSPITE PER LA PUNTATA DEDICATA AL BAGAGLINO (MATRIX CHIAMBRETTI, OGGI 24 FEBBRAIO 2017) - Non poteva mancare Pier Francesco Pingitore nello speciale di Matrix Chiambretti dedicato ai trent'anni del Bagaglino in Tv. Pier Francesco Pingitore è il vero e proprio creatore della compagnia teatrale che nel corso di più di cinquant'anni ha sbeffeggiato e preso in giro i personaggi della politica, della cultura e della nostra società. L'uomo ha scoperto molte showgirl oggi famossime, come Valeria Marini e Pamela Prati, e ha portato un nuovo tipo di comicità in televisione. Da giornalista e capo del settimanale Lo Specchio, Pingitore inizia a scrivere per il cinema, il cabaret e il teatro come autore. La svolta arriva nel 1965 quando fonda, insieme a Mario Castellacci, la compagnia del Bagaglino. Dal 1997, l'uomo firma anche alcuni film tv mentre nel 2013 ha vinto il Premio Acqui Storia con il libro Memoria del Bagaglino. Tra i suoi spettacoli più famosi si ricordano, Biberon, Cocco, Creme Caramel, Bucce di banana, Viva l'Italia, Saloon, Torte in faccia ed è apparso come attore nel film di Neri Parenti Natale in India.

PIER FRANCESCO PINGITORE, L'AUTORE TELEVISIVO OSPITE PER LA PUNTATA DEDICATA AL BAGAGLINO: LA POLITICA (MATRIX CHIAMBRETTI, OGGI 24 FEBBRAIO 2017) - Il creatore del Bagaglino Pier Francesco Pingitore ha da sempre improntato tutti i suoi spettacoli alla satira verso la politica e gli attori sul palco hanno spesso preso di mira personaggi illustri del campo. Tuttavia, come recentemente dichiarato dallo stesso patron sulle pagine di Oggi, ora è molto più difficile far ridere il pubblico e lo spettatore. Infatti, la satira politica non attira più come una volta a causa del nuovo atteggiamento del cittadino verso la casta. "C’è tutta una nuova casta da mettere in satira. Anche se l’atmosfera generale è molto più plumbea e i politici non hanno l’autoironia di un tempo". Secondo Pier Francesco Pingitore, quindi, sembrerebbe che proprio questo atteggiamento abbia contribuito al declino di un certo tipo di comicità. Il guru dello spettacolo ha anche detto come, probabilmente, nei nuovi spettacoli prenderà di mira il movimento cinque stelle, sopratutto per il loro modo di comunicare: in tv sembrano compassati, poi però per sms sembrano scriversi parolacce di tutti i tipi. Nella puntata Pingitore sarà un abile osservatore della celebrazione del Bagaglino per questo speciale. Si alterneranno anche dei personaggi che hanno reso lo spettacolo un vero e proprio successo negli anni tra cui i comici Mario Zamma, Carlo Frisi, Demo Mura e Morgana Giovannetti.

