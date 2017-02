PIPPO FRANCO/ Il conduttore del Bagaglino per i 30 anni dello spettacolo (Matrix Chiambretti, oggi 24 febbraio 2017)

PIPPO FRANCO, IL CONDUTTORE TELEVISIVO OSPITE NEL VARIETÀ DI CANALE 5 (MATRIX CHIAMBRETTI, 24 FEBBRAIO 2017) - Pippo Franco è stato uno dei personaggi comici più divertenti negli anni ’70: battutista, conduttore tv, scrittore e persino autore di strampalate canzoni che hanno guadagnato la classifica dell’hit parade dell’epoca. Ma, soprattutto, è stato il presentatore del Bagaglino, storica compagnia di varietà, poi evolutasi in spettacoli itineranti e show televisivi in prima serata su Canale 5. Matrix Chiambretti dedica una puntata speciale al fenomeno Bagaglino, che nel 2017 compie trent’anni di attività e porterà in scena un nuovo spettacolo alla fine di febbraio dal titolo "Magnamose tutto" per la regia di Pier Francesco Pingitore. Pippo Franco è sparito dalle scene televisive da un po', pur avendo rappresentato una delle maschere più popolari della generazione cresciuta con le commedie sexy all’italiana e i musicarelli. Infatti, pochi sanno che una delle sue prime apparizioni risale al film "Appuntamento ad Ischia" nel 1960, dove accompagna una giovane Mina alla chitarra. Da Chiambretti, Franco ripercorrerà la sua carriera artistica per toccare i punti salienti del proprio percorso di vita, in una carrellata di filmati inediti, interviste esclusive con volti storici del Bagaglino e omaggi a chi faceva parte della compagnia ma è venuto a mancare: Oreste Lionello e Gabriella Ferri, due grandissimi che è doveroso ricordare.

PIPPO FRANCO, IL CONDUTTORE TELEVISIVO OSPITE NEL VARIETÀ DI CANALE 5: IL TEATRO E LA TV (MATRIX CHIAMBRETTI, 24 FEBBRAIO 2017) - Negli ultimi anni il comico romano calca soprattutto palchi teatrali, come nel recente "Brancaleone e la sua Armata", un’esilarante commedia ispirata al film di Mario Monicelli con Vittorio Gassman, dove il suo personaggio vive disavventure al limite del grottesco e arriva a una consapevolezza di sè maggiore sperimentando "il lato tragicomico dell’esistenza umana". Del suo passato non rinnega niente e vede un fil rouge tra la spiritualità che ha scoperto di recente e le sue partecipazioni in film come "Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda": "Quei film raccontavano gli italiani che sognavano donne bellissime ma, per loro, irraggiungibili. Erano film comici, che facevano ridere. E l'ironia fa parte della visione francescana della vita e non esclude la profondità di pensiero", ha dichiarato a Dagospia. Di recente, Pippo Franco è stato anche ospite del salotto di Fabio Fazio, all'interno del varietà Che fuori tempo che fa, e lo scorso anno ha appassionato gli amanti del palcoscenico con il suo spettacolo dal titolo "Non ci resta che ridere". Quali aneddoti e ricordi del passato rievocherà più tardi nello studio di Matrix Chiambretti?

