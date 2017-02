POMERIGGIO 5/ I casi di Sarah Scazzi e Gloria Rosboch. Di cosa parlerà oggi, 24 febbraio 2017, Barbara D'Urso? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, venerdì 24 febbraio 2017) - Durante il pomeriggio di oggi, venerdì 24 febbraio 2017, torna in scena il consueto appuntamento settimanale di Pomeriggio 5, celebre contenitore condotto da Barbara D'Urso sulla rete ammiraglia Mediaset. In attesa di scoprire i nuovi casi di cronaca, di gossip e di attualità che verranno trattati più tardi, vediamo i servizi di ieri. Ancora una volta si è parlato del caso dell'omicidio di Sarah Scazzi, dopo che Cosima e Sabrina Misseri sono state condannate all'ergastolo. Anche durante la puntata di mercoledì, sono stati mandati in onda diversi servizi per ricordare passo passo le vicende salienti del caso, mentre ieri l'attenzione si è spostata proprio sulla vittima e su quanto scritto dalla giovane sul diario di scuola. Sempre nell'ambito della cronaca nera, si è parlato nuovamente del caso di Gloria Rosboch, la professoressa di cinquantanove anni derubata ed uccisa da un suo studente 22enne. Barbara D'Urso ha lasciato spazio a diverse interviste utili per approfondire il caso. Sulla scia della cronaca nera, si è parlato del delitto del Gaudio: circa sei mesi fa, ad agosto, una donna il cui nome è Gianna venne sorpresa alle spalle nella sua cucina e sgozzata. Non si sa ancora quale sia la verità e come siano andate realmente le cose quel terribile giorno: le indagini vanno avanti. Barbara D'Urso, nel nuovo appuntamento con Pomeriggio 5 in programma per oggi, tornerà su uno di questi tre casi? L'appuntamento è fissato per le 17.10 circa.

