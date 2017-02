QUARTO GRADO/ Casi e anticipazioni: Sarah Scazzi, Yara Gambirasio e David Rossi (puntata 24 febbraio 2017)

QUARTO GRANDO, CASI E ANTICIPAZIONI: SARAH SCAZZI, YARA GAMBIRASIO E DAVID ROSSI (PUNTATA 24 FEBBRAIO 2017) - Rete 4 ci offre oggi, venerdì 24 febbraio 2017, alle 21.15 un nuovo appuntamento con Quarto Grado, la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi ed Elena Tambini. Al centro di questa puntata ci sarà l’omicidio di Sarah Scazzi: dopo quasi sette anni la vicenda è arrivata finalmente alla sua conclusione con le condanne confermate in Cassazione per Cosima Serrano, Sabrina Misseri e Michele Misseri. I tre sono da considerarsi colpevoli, a vario titolo, per l’assassinio e la soppressione del cadavere della tredicenne di Avetrana morta il 26 agosto 2010. Una delle pagine di cronaca più discusse degli ultimi anni si chiude e il programma di Rete 4 torna nel paese pugliese dove ora si possono spegnere i riflettori. Insieme agli ospiti seguiremo poi gli sviluppi sul delitto di Yara Gambirasio, mentre si continua a discutere delle indagini che hanno portato all’arresto di Massimo Bossetti: il presunto assassino della tredicenne di Brembate è stato incastrato grazie alla correlazione genetica che ci sarebbe tra lui e Giuseppe Guerinoni, identificato come padre di “Ignoto 1”, il soggetto a cui appartengono le tracce trovate sugli indumenti della giovane vittima. Il programma curato da Siria magri approfondirà anche il giallo della morte di David Rossi, capoarea Comunicazione di Mps. Per la procura di Siena si tratta di un suicidio ed ha quindi chiesto ‘archiviazione del caso: tocca ora al gip decidere se accogliere la richiesta ai quali i familiari del giornalista si oppongono con forza.

