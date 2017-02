Raz Degan/ Isola dei Famosi 2017, tutti contro di lui, ma è l'idolo del pubblico

RAZ DEGAN SEMPRE PIU' ISOLATO ALL'ISOLA DEI FAMOSI, MA IL PUBBLICO È CON LUI - La situazione all'Isola dei Famosi non è proprio delle migliori. Ieri in Honduras si è scatenato un vero e proprio putiferio: prima la lite tra Moreno e Raz Degan, poi la decisione del secondo di isolarsi e passare il resto dell'avventura sull'Isola da solo; infine lo scontro con Massimo Ceccherini. Dopo una soffiata di Moreno, che ha svelato a Massimo che Raz avrebbe dato della pu***na a sua moglie, Ceccherini ha infatti deciso di lasciare il programma per sempre, facendo annulare il televoto. Tutti sono contro Raz Degan ma non si riesce ancora a ben comprendere se le numerose accuse fatte dal gruppo al regista siano vere oppure no. Quello che però è ben chiaro e che una gran parte del pubblico a casa si è schierata dalla parte di Degan. L'atteggiamento fuori dai canoni di Raz, il suo voler stare fuori dal "chiacchiericcio degli altri" fino ad isolarsi continua far schierare il pubblico del web dalla sua parte.

TUTTI CONTRO RAZ DEGAN ALL'ISOLA DEI FAMOSI, MA IL POSSIBILE VINCITORE È PROPRIO LUI - Un vero boomerang per gli altri naufraghi che ormai sono duramente schierati contro di lui. Un'opposizione di certo condivisa da entrambe le parti ma nata dopo gli scontri nati due puntate fa in diretta, quando Raz Degan è stato più volte messo al centro della polemica. L'attore e regista non ha mandato giù che "Dopo aver provveduto a tutti, acceso il fuoco, dormito sotto la pioggia affinchè gli altri avessero un luogo asciutto, pescato e dato da mangiare a tutti" non solo è stato nominato ma anche fortemente criticato. Da qui è sorta una vera e propria guerra che, per i naufraghi, non sta avendo l'effetto voluto: Raz Degan è infatti sempre più amato dal pubblico, tanto che si inizia a sospettare che sia proprio luio il possibile vincitore di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Sarà così? Non sarebbe la prima volta che in un reality quello preso di mira da tutti arrivi poi a conquistare la vittoria...

