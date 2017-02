SCEMO & + SCEMO 2/ Su Rai Movie il film con Jim Carrey eJeff Daniels, alla regia Peter e Bobby Farrelly (oggi, 24 febbraio 2017)

SCEMO & + SCEMO 2, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 24 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Scemo & + scemo 2, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola comica che è stata scritta, prodotta e diretta dai fratelli Peter e Bobby Farrelly (Tutti pazzi per Mary, Amore a prima svista, Io, me & Irene) ed interpretato da Jim Carrey (Mask - Da zero a mito, Ace Ventura l'acchiappanimali, Il Grinch), Jeff Daniels (Sopravvissuto - The martian, Il calamaro e la balena, Qualcosa di travolgente) e Laurie Holden (Silent hill, The mist, la serie tv The walking dead). Ovviamente il film si regge, più che su una solida trama, sulle gag di Jeff Daniels e Jim Carrey, ritornati per il ventesimo anniversario ai ruoli che li hanno resi famosi. Scemo e più scemo nel 1994 si era rivelato un buon successo, ma solo in anni successivi aveva dimostrato tutto il proprio potenziale, trasformandosi in una pellicola cult per tutti gli amanti della comicità più demenziale. Nel 2003 ne era stato realizzato un prequel, dal titolo Scemo e più scemo... iniziò così, che si rivelò però un totale flop. Nei panni dei giovani Harry e Lloyd comparivano Derek Richardson e Eric Christian Olsen. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SCEMO & + SCEMO 2, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 24 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - 20 anni dopo il primo Scemo e più scemo, ritornano Lloyd (Jim Carrey) e Harry (Jeff Daniels). Dopo gli eventi di 20 anni prima, Lloyd è rinchiuso in una clinica psichiatrica in stato catatonico, dove Harry gli fa abitualmente visita. Un giorno, a sorpresa, Lloyd si risveglia, e confessa all'amico che si è trattato solo di un lunghissimo scherzo. Quando i due amici tornano a casa però Harry confessa di essere malato, e di avere bisogno di un trapianto di rene. I suoi genitori naturali però sono morti, ma gli hanno lasciato un pacco di lettere da cui si evince che Harry nel 1991 è diventato padre. I due scoprono che la figlia di Harry, Penny, è stata data in adozione ad un importante scienziato. Quando lo ritrovano però sua moglie e l'amante intendono uccidere l'uomo. Questi consegna alla coppia di mattacchioni un pacchetto da portare a Penny, che si trova ad El Paso. Nel pacchetto c'è la sua più grande invenzione. Lloyd e Harry partono quindi alla volta di El Paso insieme al tuttofare della famiglia, senza sapere che è in realtà l'amante della moglie e che intende eliminarli per impossessarsi del pacchetto.

