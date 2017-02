SCREAM QUEENS 2 / Anticipazioni del 24 febbraio 2017: Cassidy è il figlio del paziente ucciso!

SCREAM QUEENS 2, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di oggi, venerdì 24 febbraio 2017, Fox trasmetterà un nuovo episodio di Scream Queens 2, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Chanel pour homme". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Chanel (Emma Roberts) è sconvolta per la morte di Chad (Glen Powell) e non la smette di piangere, anche se Chanel 5 (Abigail Breslin) ritiene che sia eccessiva. Chanel tuttavia è convinta che nessuno dei presenti prenda in serie considerazione la morte del fidanzato, dato che è l'unica ad aver indossato un vestito di Jackie Kennedy per sottolineare come la tragedia abbia colpito tutta la nazione. Denise (Niecy Nash) inizia ad indagare sull'omicidio, imponendo a tutti di lasciarla da sola con Chad, ma solo per dargli il suo ultimo saluto. In suo onore, decide di travestirti dalla signora Radwell per Halloween, promettendo di scoprire l'identità dell'assassino. Senza più speranze, la Munsch (Jamie Lee Curtis) e Denise si rivolgono di nuovo ad Hester (Lea Michele), che offre il prorio aiuto nell'individuare l'assassino in cambio di 24 ore trascorse all'esterno. Più tardi, Chanel scopre che Chad ha fatto testamento in suo favore e che è rimasta l'unica ereditiera perché la sua famiglia è precipitata mentre si trovava a bordo di un boeing, nel tentativo di fermarlo. Con sua sorpresa, i soldi vengono lasciati tuttavia per intero alla Munsch, scelta che ha compiuto poche ore prima dell'omicidio. Chanel va su tutte le furie e si avventa contro il notaio con una furia omicida, ma dato che è sconvolta, l'ufficiale decide di non denunciarla. Dato che è Chanel-o-Ween, Chanel decide di concentrarsi sui regali da fare a tutti i suoi fan, portando il suo livello di follia nel fare i regali all'eccesso. Data a sua difficoltà a dormire, Chanel chiede un rimedio farmacologico a Brock (John Stamos), ma subito dopo averlo bevuto, scopre che la sua pelle è diventata blu. La notte prima di Halloween, Denise sta allestendo il CURE per la festa, quando la luce salta improvvisamente. Dopo aver realizzato che Brock si trovava con la Munsch al momento del delitto, Chanel viene aggredita da Hester, travestita da Ivanka Trump. Dato che il costume è identico a quello di Chanel 5, è costretta ad assumersene la responsabilità. Più tardi, un gruppo di pazienti in piena crisi allucinatoria varca le porte dell'ospedale. Brock stabilisce che si tratta di avvelenamento da ergot, ma Zayday (Keke Palmer) non è d'accordo perché teme un peggioramento delle condizioni dei pazienti. Nel frattempo, Chanel e Denise sfruttano la tavola Ouija per contattare Chad e scoprire chi delle due ama di più. Prima che possa rivelare il nome del suo assassino, Zayday richiede il loro aiuto per i pazienti. Chanel 5 si imbatte invece prima in Hester ed infine viene accoltellata dal Mostro Verde. Attirata dalle sue urla, Denise corre in suo aiuto, ma il Mostro Verde la uccide con il defibrillatore.

SCREAM QUEENS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 4 "CHANEL POUR HOMME" - La Musch e Zayday cercano in tutti i modi di salvare Denise, ma concludono che dovranno ibernare il suo corpo con una macchina criogenica per poter attendere il momento in cui troveranno una cura adatta. Intanto, tutti i pazienti sono stati uccisi dal Mostro Verde, ma dopo una settimana la struttura è ritornata a riempirsi. Chanel e la sua unica Minion devono svolgere i compiti più gravosi e dato che devono in qualche modo evitare di essere uccise, decidono di nominare due pazienti Chanel 7 e 8, a cui aggiungono un loro fan gay ed Hester, che riprende il suo ruolo di Chanel 6. Intanto, Zayday e Chanel 5 cercano di scoprire di più riguardo all'uomo che negli anni '80 è stato buttato nella palude e sul suo erede. Chanel invece decide di compiere un sacrificio per il Mostro Verde e durante una festa all'ospedale, invia Chanel 8 come preda, ma la creatura uccide il fan, Chanel pour homme. Dopo diverse peripezie, il gruppo scoprirà che il figlio del misterioso paziente è Cassidy.

