SHOOT'EM UP - SPARA O MUORI/ Su Rai Movie il film con Clive Owen e Paul Giamatti, alla regia Michael Davis (oggi, 24 febbraio 2017)

SHOOT'EM UP - SPARA O MUORI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 24 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Shoot'em up - Spara o muori, il film in onda su Iris oggi, venerdì 24 febrbaio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere azione realizzata nel 2007, scritta e diretta da Michael Davis (100 ragazze, Girl fever, Monster man) ed interpretatoa da Clive Owen (The knick, I figli degli uomini, Inside man), Paul Giamatti (Sideways - In viaggio con Jack, The amazing Spider-Man 2 - Il potere d Electro, american splendor) e Monica Bellucci (Malena, Spectre, Matrix Reloaded). Il film è ricco di scene d'azione adrenaliniche ma anche un po' sopra le righe. In una, ad esempio, Smith uccide un uomo conficcandogli nel cranio una carota. La scena ad aver fatto più discutere è stata però la scena di sesso fra Owen e la Bellucci, dichiarata ora un perfetto esempio di scena sensuale e ora un volgare quanto inutile intermezzo. Monica Bellucci non è certo nuova ad interpretare personaggi dalla sensualità prorompente, e secondo alcuni maligni deve il suo successo più alla sua avvenenza che alle sue capacità recitative. Nel 1988 la Bellucci debutta come modella e poco dopo comincia ad interpretare i primi ruoli in serie tv e film italiani. Il suo primo ruolo internazionale arriva nel 1992 con Dracula di Bram Stoker, diretto da Francis Ford Coppola, dove interpreta una delle 3 concubine del conte. Da quel punto la sua carriera hollywoodiana è tutta in discesa. La Bellucci è particolarmente amata in Francia, dove è stata eletta la donna più bella del mondo. Nella sua carriera ha vinto 3 David di Donatello per i film Ricordati di me e L'ultimo capodanno. Ma adesso, ecco in breve la trama del film.

SHOOT'EM UP - SPARA O MUORI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 24 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Una donna che ha appena partorito viene uccisa durante una sparatoria. L'uomo che ha cercato di salvarla, Smith (Clive Owen), prende a cuore la sorte del bambino e decide di accudirlo. Smith si incarica anche di fare giustizia cercando gli assassini del piccolo. Ad aiutarlo nel difficile ruolo di papà interverrà una prostituta, Donna Quintana (Monica Bellucci), mentre Smith scoprirà che l'obiettivo dei killer era in realtà il neonato, al centro di un intricato complotto internazionale.

