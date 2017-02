SLEEPY HOLLOW 4 / Anticipazioni del 24 febbraio 2017: Henry è ancora vivo? Un indizio sembra dare la conferma

SLEEPY HOLLOW 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Questa sera, venerdì 24 febbraio 2017, la Fox trasmetterà nella sua seconda serata un nuovo episodio di Sleepy Hollow 4, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "Il popolo contro Ichabod Crane". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Jenny (Lyndie Greenwood) continua a premere perché Ichabod (Tom Mison) parli con Diana (Janina Gavankar), ma lo storico crede che l'agente abbia vissuto già fin troppi problemi ultimamente. Intanto, il Presidente viene attaccato da una creatura sovrannaturale, ma quando gli agenti gli sparano contro, la sua testa si stacca dal suo corpo e fugge. Ichabod inizia a temere che si tratti del Cavaliere senza testa sotto mentite sembianze e che il Presidente sia in forte pericolo, dato la crudeltà della creatura. Nonostante le reticenze di Alex (Rachel Melvin), la squadra inizia ad indagare sul luogo in cui è stato avvistato il Cavaliere e trovano diversi glifi e rune magiche. Ichabod crede inoltre che il rito effettuato per evocare il Cavaliere sia attribuito a Benjamin Banneker (Edwin Hodge), un uomo che ha conosciuto in passato. In base al suo racconto, Jake (Jerry MacKinnon) inizia a capire di avere di fronte un viaggiatore del tempo e spinge Ichabod a rivelargli tutta la verità. Il ricercatore è sempre più affascinato dalla sua figura, mentre Alex manifesta ancora un forte scetticismo. Diana invece pensa che stia mentendo o comunque è molto arrabbiata perché fino a quel momento ha nascosto la sua vera natura sovrannaturale. Nel passato, Ichabod inontra Banneker su ordine di Washington e scopre che sta lavorando a incantesimo per una città sotterranea, incentrata sulla magia. Nel presente, Jenny intuisce che un oggetto particolare, che potrebbe fermare il Cavaliere, potrebbe trovarsi in una delle proprietà di Dreyfuss (Jeremy Davies). Diana si precipita a parlare con il magnate, a cui chiede in modo esplicito di sapere che la mappa di Bannaker è nelle sue mani. Grazie al magnate, Ichabod e la squadra ottengono un'indicazione sul luogo adatto per attirare il Cavaliere e distruggerlo. Prima di affrontare la creatura, Diana chiede qualche particolare in più a Jenny sul loro incontro con il sovrannaturale nota un particolare visto nei disegni di Molly (Oona Yaffe) tempo prima. Ricontrollando l'album, scopre inoltre che la figlia ha disegnato il Cavaliere senza testa. Affronta quindi Ichabod a viso aperto, mostrandogli come la ragazzina scriva la data in ogni disegno e gli impone di dirle la verità. Scopre così tutto su Abby e sui Testimoni, ma si rifiuta di credere che Molly possa esserne la sua sostituta. Vengono interrotti dall'arrivo del Cavaliere, che ha trovato un altro corpo, e lo attirano nel punto stabilito. Nonostante il loro tentativo, vengono bloccati dall'arrivo degli uomini di Dreyfuss, che chiama a sé la creatura.

SLEEPY HOLLOW 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 4 "IL POPOLO CONTRO ICHABOD CRANE" - In seguito ad un mancato incontro con Diana, Jenny cerca Ichabod nel suo appartamento e trova tracce di una ragnatela, che Jake identificca come Sicarius Spei, un Demone identificato da Franklin nel 1778. La creatura è in grado di intrappolare le sue vittime all'interno di un'illusione in cui gioca con le loro più grandi paure, fino a quando non li spinge verso il baratro della disperazione. Ichabod si trova infatti sotto processo per l'omicidio di Abby ed Henry è il Procuratore. Durante la ricerca del rifugio del Demone, Diana scopre che Crane si trova avvolto in uno strano bozzolo che non si riesce ad eliminare. Il gruppo è quindi costretto a ritornare nel Vault per fare delle ricerche, scoprendo che il Demone è responsabile della sofferenza provata dall'esercito di Washngton al Valley Forge. Nella missiva lasciata da Grace Dixon è citato inoltre un composto infiammabile di sua invenzione, con cui ha distrutto la tela del demone, ma Jake e Alex assisteranno al furto di una mappa da parte della guardia del corpo di Dreyfuss. In seguito, liberato Crane, scoprono che il campione raccolto dal Demone mostra il volto di Henry.

