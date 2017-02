STANDING OVATION / Seconda puntata: diretta, vincitori ed eliminati. Francesco Gabbani super ospite (oggi, 24 febbraio 2017)

STANDING OVATION, SECONDA PUNTATA: DIRETTA E CONCORRENTI, GLI ELIMINATI (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Il piccolo schermo di Rai 1, affidandosi all’abile guida di Antonella Clerici, stasera darà spazio alla seconda puntata di Standing Ovation. Elsa e papà Stefano (di Carloforte) sono la coppia che la settimana scorsa si è guadagnata il primo posto del podio. Insieme, padre e figlia hanno emozionato e convinto la giuria (Nek, Loredana Bertè e Romina Power), e per questo più tardi potranno esibirsi al fianco del super ospite atteso in prime time, di cui vi parliamo qui sotto. Il meccanismo della gara di Standing Ovation prevede due eliminazioni per ogni appuntamento: venerdì scorso la padrona di casa ha salutato infatti le prime due coppie, portando il numero di concorrenti da 20 a 16. Sono stati Giulia e zia Giovanna di Palermo e Daniele e mamma Eleonora da Roma a dire addio al palco della trasmissione, pur con molti applausi da parte del pubblico. Al centro delle scene, dunque, torneranno Annalisa e mamma Stefania, Joao e mamma Sabrina, Aurora e papà Omar, Valerio e mamma Fabiola, Maria e papà Ernesto, Emanuele e papà Luigi, Alessia e papà Mario e naturalmente i vincitori Elsa e Stefano.

STANDING OVATION, SECONDA PUNTATA: OSPITE FRANCESCO GABBANI - Il super ospite della seconda puntata di Standing Ovation sarà Francesco Gabbani, il vincitore della 67esima edizione del Festival di Sanremo. Gabbani ha convinto tutti con la sua “Occidentali’s Karma”, facendo ballare pubblico e sala stampa. Proprio di recente l’artista, che l’anno scorso si era anche aggiudicato la vittoria all’interno della categoria delle Nuove Proposte, è intervenuto sulla propria pagina Instagram ufficiale annunciando che - a distanza di pochissimi giorni dal rilascio (e dalla presentazione sul palco dell’Ariston) - la canzone ha raggiunto la certificazione di Disco D’oro. Francesco Gabbani, dopo il trionfo a Sanremo 2017, è stato ospite in diverse trasmissioni, come Le Iene Show, Porta a porta e E poi c’è Cattelan, e stasera detterà con la prima coppia vincitrice di puntata di Standing Ovation. Pronti a ballare a ritmo di #lascimmianudaballa?

STANDING OVATION, SECONDA PUNTATA: I GIUDICI COMMENTANO I GIUDICI (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Nek, Romina Power e Loredana Bertè compongono la giuria di Standing Ovation. Raccontandosi in esclusiva sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ognuno ha detto la sua in merito a questi nuovi compagni di avventura. “Con Nek abbiamo in comune la passione per gli Stati Uniti, per i paesaggi sterminati e per il trekking. Loredana invece mi ricorda tanto mia sorella Taryn” ha ammesso la Power, quando invece Nek è stato subito pronto a sottolineare che qualcuno dovrebbe essere in prima linea, pronto ad “inventare” Loredana, se non esistesse: “Le voglio bene e ritengo giusta la sua presenza qui”. Per quanto riguarda Romina, invece, il cantante di Sassuolo non ha potuto far altro che confessare che Al Bano “ci aveva visto lungo”. Cosa pensa invece Loredana Bertè dei nuovi colleghi? “Nel è un artista strepitoso, Romina era una ‘piperina’, me la ricordo negli anni ’60 in sella alla sua Vespa con i capelli lunghi al vento…”, sono state le sue parole.

