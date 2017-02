STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Amore pensaci tu, 47 Ronin e Quarto Grado (venerdì, 24 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 24 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, venerdì 24 febbraio 2017, tanta carne da cuocere sulle reti in chiaro Mediaset, il palinsesto si presenta ben fornito tra film d'autore, programmi di varietà fino ad arrivare ai programmi d'approfondimento. Con un occhio agli ascolti, a farla da padrone dovrebbero essere la serie 'Amore pensaci tu' e il film d'azione '47 Ronin' che vengono trasmessi uno su Canale 5 e l'altro su Italia 1. Rete 4 propone l'approfondimento giornalistico mentre Iris e Italia 2 propongono 2 film. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Su Canale 5 la serata inizia con 'Amore pensaci tu', la serie che racconta le vicissitudini di quattro famiglie dai tratti moderni. Tra i protagonisti attori noti del panorama italiano come Emilio Solfrizzi, Filippo Nigro e Martina Stella. A partire dalle 23.30, sempre su Canale 5, è invece il momento di 'Matrix Chiambretti', in cui il celebre Piero Chiambretti ripercorrerà la storia e le particolarità de 'Il Bagaglino'. Tra gli ospiti anche Pamela Patri e Valeria Marini. Italia 1 propone invece una programmazione tutta dedicata all'azione, si inizia alle 21.10 con '47 Ronin', film che si basa sulla vera storia di un gruppo di samurai che con coraggio si opposero allo shogun. Protagonista dell' opera è Keeanu Reeves, a suo agio in un'opera segnata da tanta azione e comabattimenti. A seguire, intorno alle 23.30, ancora film dal sapore orientale con 'Ninja Assassin', protagonista è il giovane Raizo, addestrato sin da giovane al "mestiere" di assassino e spia. Il ninja decide di lasciare il suo clan dopo l'omicidio di una sua amica, in seguito nasce un'indagine dell'Europol che porterà ad una serie di scontri epici. La serata di Rete 4 sarà invece segnata dagli approfondimenti di Quarto Grado, in cui vengono passati ai "raggi x" i casi di cronaca e i misteri che dividono l'opinione pubblica. Alla mezza, spazio all'impredibile 'Donnavventura', in cui giovani ragazze visitano alcune delle località più belle del mondo. Su La 5 ecco Tammy, film del 2014 che vede protagonisti Melissa McCarthy, Susan Sarandon e Dan Aykroyd. L'opera è incentrata sulle vicende di Tammy, donna che, dopo avere scoperto il tradimento del marito, parte all'avventura con la nonna. Su Mediaset Extra, a partire dalle 21.15, ecco 'Panariello non esiste', varietà presentato dal noto comico toscano. Andato in onda per la prima volta nel marzo 2012, il programma è segnato da ospiti, gag e monologhi, nonché dalla co-conduttrice Nina Zilli e dall'orchestra diretta dal grande Franco Micalizzi. Passando ad Iris, è ancora azione con 'Shoot'em up - Spara o muori', film del 2007 segnato da attori del calibro di Clive Owen e Monica Bellucci. Tanta adrenalina in un'opera ricordata per numerose scene da urlo, tra azione, eros e tanto rock. Su Italia 2 spazio al thriller con 'The Box', film del 2009 che vede protagonisti Cameron Diaz e James Marsden. Tutta la vicenda gravita intorno a presenze aliene e soprattutto ad una enigmatica scatola con un bottone rosso, che se premuto garantisce un milione di euro ma allo stesso tempo porta alla morte di una persona amata. Su Top crime, da non perdere l'appuntamento con Blindspot, serie in cui degli agenti dell'FBI risolvono casi difficili grazie ai tatuaggi di una donna che non ricorda nulla del suo passato e di cui non si conosce il nome. Chiudiamo la nostra carrellata con la programmazione serale di Boing, che propone ai suoi piccoli telespettatori due puntate de 'Lo straordinario mondo di Gumball'. Protagonista di questa divertente (e surreale) serie animata è Gumball, gatto blu di 12 anni.

