STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Standing Ovation, La porta rossa e Fuocoammare (oggi, 24 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 24 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, venerdì 24 febbraio 2017, le reti Rai propongono ancora una volta palinsesto ricco con tanti film, serie tv, programmi d'approfondimento e varietà per gli appassionati italiani. In ottica ascolti, a dominare potrebbero essere il programma 'Standing Ovation' e il documentario 'Fuocoammare', ma attenzione alle possibili sorprese come 'La porta rossa', serie tv dai tratti fantascientifici. Rai 4 invece, propone la serie tv Criminal Minds, mentre Rai Movie manda in onda un film comico. Ma senza dilunguardci troppo, passiamo al detteglio della programmazione Rai.

Diamo il via a questa carrellata con la programmazione di Rai 1, alle 21.25 spazio a Standing Ovation, show musicale presentato da Antonella Clerici in cui giovanissimi dagli 8 ai 17 anni si esibiscono insieme ai loro stessi genitori. A guidicarli saranno tre artisti del calibro di Loredana Bertè, Romina Power e Nek, nonché un pubblico di circa 300 persone chiamato a votare la propria coppia preferita a suon di applausi. A seguire, alle 23.55, ecco il classico appuntamento con Tv 7, approfondimento giornalistico che dal lontano 1963 esplora politica, sport, economia, cronaca e spettacolo. Su Rai 2 spazio alla serie tv in salsa italiana con 'La porta rossa', ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rogosi.

Ambientata a Trieste, la serie racconta le vicende dopo la morte del commissario Leonardo Cagliostro, quest'ultimo, oltrepassata la porta rossa, diventa un fantasma e grazie all'aiuto di una sensitiva, cerca di risolvere il caso che lo ha visto vittima e di difendere la moglie. Protagonisti della serie sono Gabriella Pession e Lino Gunciale.

Su Rai 2 sarà una seconda serata ricca di appuntamenti, alle 23.15 ormai classico appuntamento con 'Start', trasmissione condotta da Francesco Mandelli e Federico Russo e incentrata sulle nuove tecnologie e sui suoi utilizzi. A seguire spazio all'approfondimento di 'Tg 2 Punto di vista', mentre alle 00.15 ecco Stracult, programma che guarda con attenzione al cinema di genere, con un occhio soprattutto a quello italiano. Spostandoci su Rai 3, da non perdere il documentario 'Fuocammare', vincitore di un Orso d'oro al Festival di Berlino e candidato al premio Oscar nella sezione miglior documentario. L'opera è ambientata a Lampedusa e racconta la tragedia dell'immigrazione e le tante difficoltà vissute da chi è in cerca di riscatto. Sempre su Rai 3, alle 23.15, ecco Tv Talk Remix, programma di approfondimento che analizza le dinamiche del mondo televisivo. Anche questa settimana su Rai 4 spazio alla celeberrima serie tv Criminal Minds, in cui l'Unità di Analisi comportamentale dovrà misurarsi con criminali che non vanno sottovalutati. Su Rai 5, serata invece tutta dedicata all'arte: alle 21.15 spazio a 'La vera natura di Caravaggio', speciale dedicato al maestro italiano, alla sua storia e alle sue peculiarità. A seguire, alle 22.15, ecco l'altro speciale 'Luci e ombre del Rinascimento', in cui saranno esplorate le opere conosciute e meno conosciute dell'arte italiane. Il tutto affrontato con gli occhi di Waldemar Januszczak. Tante risate su Rai Movie, che invece propone il divertente 'Scemo e & + scemo 2', nell'opera del 2014, sono nuovamente protagonisti i grandi Jim Carrey e Heff Daniels. Film segnato da tante battute divertenti e gag esilaranti. A chiudere la nostra carrellata nel mondo Mediaset è 'Che Dio ci aiuti', serie – giunta alla sua quarta stagione – segnata dalla protagonista Elena Sofia Ricci, qui nei panni della ex galeotta Suor Angela.