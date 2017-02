STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Scream Queen, Criminal Minds e Fortitude (oggi, 24 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 24 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, venerdì 24 febbraio 2017, la piattaforma satellitare di Sky, propone ancora una volta una programmazione da non perdere per i suoi abbonati, all'insegna dei film, delle serie tv e dell'intrattenimento per i tanti abbonati italiani, da segnalare opere del calibro del 'Caso Spotlight' che andrà in onda su Sky Cinema Hits e la prima puntata di 'Italia's got talent' che viene trasmesso su Sky Uno. Su Sky Cinema Passion e Sky Cinema Max, vengono proposti due film, il primo manda in onda Il principe del deserto mentre l'altro L'ultimo cacciatore di streghe. Ma adesso ecco nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Il nostro viaggio nel mondo Sky inizia con Scream Queen, serie tv in programma su Fox alle 21.00. A metà tra horror e commedia, sorta di parodia degli slasher movies degli anni '80, la serie racconta le vicende della confraternita 'Kappa Kappa Tau' e dei personaggi che gravitano intorno ad essa. In programma il quinto episodio della seconda stagione, intitolato 'Channel pour homme'. Da segnalare la presenza della pluripremiata Jamie Lee Curtis e della protagonista Emma Roberts. Alle 21.50 sempre su Fox Sleepy Hollow, serie all'insegna del paranormale, di indagini dell'FBI e del celebre cavaliere senza testa. In programma il quarto episodio della quarta stagione, intitolato 'Il popolo contro Ichabod Crane'. Serata all'insegna dei classici su Fox Crime, a partire dalle 21.05 appuntamento con la celeberrima 'Criminal Minds', giunta alla sua dodicesima stagione. Ancora una volta l'Unità di Analisi comportamentale dovrà vedersela con criminali senza scrupoli. A seguire ecco due episodi di NCIS Los Angeles, serie dedicata all'OSP, la sezione segreta che lavora sotto copertura per difendere il paese da minacce sempre più insistenti, terroristiche e criminali. In programma il doppio episodio 'Colpo alla nuca', in cui la squadra scopre connessioni tra l'omicidio di un trafficante d'armi e quello di un Sergente. Su Sky Atlantic la serata inizia alle 20.25 con 'Fortitude', serie crime britannica all'insegna di delitti e di un vero e proprio deserto di ghiaccio. In programma il quarto e quinto episodio della seconda stagione. Alle 22.10 sarà invece l'ora di 'The Bridge', serie noir che vede protagonista la detective svedese Saga Nore'n, interpretata da Sofia Helin. Su Fox Life ecco 'Dance Dance Dance', in cui sei coppie di personaggi dello spettacolo balleranno celebri coreografie di video musicali e film. Spazio a vip come Claudia Gerini e Tania Cagnotto, giudicati, tra gli altri, da Vanessa Incontrada e Luca Tomassini. Alle 22.00 ecco i famosi casi di 'Chirurgia estrema', programma in cui i dottori Paul Nassif e Terry Dubrow cercheranno di venire incontro ai tanti pazienti che cercano rimedio dopo interventi di chirurgia estetica a dir poco disastrosi. Su Sky Uno è attesissimo l'appuntamento con la prima puntata della terza stagione di 'Italia's got talent', programma presentato dalla versatile Lodovica Comello. In questa prima puntata i giudici Nina Zilli, Luciana Littizzetto, Claudio Bisio e Frank Matano sono chiamati a giudicare i numerosi partecipanti alle audizioni. Su Sky Cinema 1 appuntamento da non perdere per gli appassionati dei film di guerra. Alle 21.20 ecco 'Land of mine - Sotto la sabbia', opera del 2014 incentrata sulle vicende dell'immediato secondo dopoguerra in Danimarca, in cui i soldati tedeschi, fatti prigionieri furono chiamati a disinnescare due milioni di mine, posizionate da Hitler e dai suoi. Su Sky Cinema Oscar, che sostituisce momentaneamente Sky Cinema Hits, spazio al grande cinema d'autore con 'Il caso Spotlight'. Oscar 2016 come miglior film, l'opera di Thomas McCarthy racconta l'indagine della squadra del Boston Globe, che riuscì a fare luce sugli abusi sessuali ai danni di minori da parte di oltre 70 sacerdoti. Su Sky Cinema Family serata all'insegna della commedia con 'Agente Cody Banks' (storia di un agente della Cia tra effetti speciali e battute); su Sky Cinema Passion, invece, ecco 'Il principe del deserto' (vicenda tra località esotiche, petrolio e patti infranti), su Sky Cinema Max, infine, in programma 'L'ultimo cacciatore di streghe', film d'azione con Vin Diesel e Michael Caine.