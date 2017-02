STEFANO DE MARTINO, NEWS: VIDEO, IL BUONGIORNO CON PINO DANIELE E GLI ALLENAMENTI CON DRAKE (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Stefano De Martino mantiene sempre un un filo diretto con i suoi fans attraverso i social e ultimamente alle foto pubblicate su Facebook si sono aggiunte le dirette su Instagram, un modo facile e veloce per interagire con i suoi ammiratori in ogni momento. È sul social network dedicato alle foto che Stefano e i suoi amici condividono quasi ogni giorno brevi video che vedono protagonista il ballerino di Amici di Maria De Filippi. Così alle sue fans capita di aprire l’app di prima mattina e ricevere il buongiorno da Stefano, che di buon mattino si prepara ad andare al lavoro ascoltando in auto uno dei suoi artisti preferiti Pino Daniele. Come sempre i video di Instagram Stories vengono poi “rubati” dai fans, che li condividono sullo stesso social e in questo vediamo De Martino dare il suo buongiorno canticchiando “I say i' sto cca”, un brano del 1980 tratto dall’album Nero a metà: clicca qui per vedere il video.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: VIDEO, IL BUONGIORNO CON PINO DANIELE E GLI ALLENAMENTI CON DRAKE (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Stefano De Martino ama la musica della sua terra e di certo non sorprende che ascolti Pino Daniele, artista simbolo di Napoli scomparso prematuramente pochi anni fa. Ma la musica cantautorale non è la sola ascoltata dal ballerino di Amici di Maria De Filippi, che sa bene come ogni momento debba avere la sua colonna sonora. Così se al mattino Stefano preferisce darsi la carica con Pino Daniele, durante gli allenamenti preferisce concentrarsi sullo sforzo fisico che sta compiendo con l’ultima hit di un grande artista rap contemporaneo come Drake. Un video condiviso su Instagram ce lo mostra infatti mentre fa le trazioni alla sbarra tenendo tutto il peso del corpo con una mano sola ascoltando “Too good”, l’ultimo singolo di Drake featuring Rihanna. Clicca qui per vedere il video che ha subito fatto strage di like.

© Riproduzione Riservata.