STRISCIA LA NOTIZIA/ Il Tg satirico torna in onda: quali servizi presenteranno oggi, 24 febbraio, Ficarra e Picone? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, venerdì 24 febbraio 2017) - Un nuova puntata di Striscia la Notizia comincia questa sera, venerdì 24 febbraio alle 20.40 su Canale 5. In attesa di scoprire i servizi che verranno mandati in onda e presentati da Ficarra e Picone, vediamo cosa è successo nella puntata di ieri. Il primo servizio è stato realizzato da Giampaolo Fabrizio nei panni del vespone nazionale. I politici, vittime del suo pungiglione, sono gli onorevoli Davide Zoggia e Emanuele Fiano del Partito Democratico, il senatore Lucio Malan di Forza Italia e l'onorevole Luigi Di Maio del Movimento Cinque Stelle. L'inviata Stefania Petyx ha deciso di verificare le condizioni degli impianti sportivi di Catania. I palazzetti dello sport sono molti, ma la maggior parte di essi completamente abbandonati e in preda di ladri e vandali. Segue un piccolo servizio che vede come protagonista l'ex premier Matteo Renzi, che nel bel mezzo della bufera del Partito Democratico, ha deciso di andarsene in California. Dopo il pasticcino fragrante segnalato dal pubblico a casa, è il momento di Riccardo Trombetta che torna a parlarci dell'Agenzia delle Entrate. Pinuccio si è occupato invece dell'istituto nautico IISS Amerigo Vespucci a Gallipoli, in provincia di Lecce, che sembra davvero navigare in cattive acque. Le due sedi, quella centrale e la succursale, versano in condizioni al limite, non c'è spazio per i laboratori, le aule sono molto piccole e i riscaldamenti non funzionano. Dopo la rubrica Visti da voi che raccoglie gli errori e le castronerie, è il momento dei divertenti cartelli di Cristiano Militello raccolti in Striscia il cartellone. Ora tocca a Capitan Ventosa che si è recato a Brignano Gera D'Adda, in provincia di Bergamo, per raccogliere le lamentele di alcuni cittadini. Questi ultimi infatti si lamentano da ormai due anni di un rumore infernale ed assordante proveniente dal caseificio della zona. Continua il viaggio di Edoardo Stoppa in Albania, a Tirana per parlarci di un grave fenomeno, il randagismo. Qui non esistono strutture governative che si occupino di dare riparo agli animali che in passato venivano uccisi con molta facilità senza che i responsabili venissero perseguiti penalmente. Da un po' di anni alcuni volontari girano per le vie della città per sterilizzare il maggior numero di randagi per evitare che possano proliferare e subire con facilità maltrattamenti dai cittadini. La puntata termina con la rubrica Spetteguless che vede al primo posto il naufrago Massimo Ceccherini che ha dichiarato in diretta di provare molta attrazione nei confronti della presentatrice dell'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi.

