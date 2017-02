Selvaggia Lucarelli minacciata/ Una concorrente di Eccezionale Veramente: "voleva far saltare lo studio in aria"

SELVAGGIA LUCARELLI, minacce per la giornalista e opinionista dopo Eccezionale Veramente da un'aspirante comica - Inizia domani sera alle 21.10 su La7 la seconda edizione di Eccezionale Veramente, che trova alla conduzione Francesco Facchinetti. Previste dodici puntate tutte ovviamente in prima serata, che vedranno sfidarsi aspiranti comici. A giudicarli anche quest'anno saranno Diego Abatantuono, Paolo Ruffini e Selvaggia Lucarelli, ed è proprio quest'ultima ad aver subìto i primi "danni collaterali" della sfida. Un "no" dato dalla Lucarelli ad una concorrente si è trasformato nell'attesa di quest'ultima fuori dal programma con tanto di minaccia di far saltare in aria lo studio. È proprio Selvaggia ad averlo raccontato a TvZoom.it: “Si è esibita una ragazza transilvana e non ha ottenuto grande successo”, ha spiegato l’opinionista. “Io le ho detto che forse era il caso di tornare in Transilvania e non l’ha presa benissimo”. Dopo averla minacciata ripetutamente su Facebook, l’aspirante comica si è quindi presentata fuori dallo studio e qui si sarebbe detta pronta a lanciare una bomba nel caso la Lucarelli non avesse tolto il suo commento alla sua esibizione dalla registrazione.

SELVAGGIA LUCARELLI, minacce da un'aspirante comica dopo il "no" ad Eccezionale Veramente: le parole dell'opinionista - Insomma è chiaro: la ragazza, "offesa" dal severo giudizione di Selvaggia Lucarelli dopo la sua esibizione a Eccezionale Veramente, ha ben pensato di minacciare l'opinionista prima sul web e poi, vedendo non raggiunto il suo scopo, ha deciso di presentarsi fuori dagli studi, minacciando stavolta una sorta di attentato, per ottenere dalla Lucarelli la conferma che le dure parole datele in studio venissero in qualche modo censurate. Selvaggia non ha negato un accenno a quello che le è accaduto ai suoi follower, ed ecco su Facebook arrivare l'annuncio del ritorno in tv con tanto di "cordiali saluti" alla suddetta aspirante comica: Dopo una lunga e salutare pausa torno in tv. Venerdì con "Eccezionale veramente" su La7 e sabato con "Ballando con le stelle" su Rai 1, entrambi in prima serata. - e conclude - Grazie Milly Carlucci, grazie Giancarlo De Andreis, grazie Maurizio Totti, grazie Diego, Paolo e Francesco. Saluto anche la tizia che ieri, per una mia precedente bocciatura, si è presentata fuori dagli studi di Eccezionale minacciando di far saltare in aria lo studio (quella che scrive messaggi deliranti qui, è stata portata via dai carabinieri). Una che l'ha presa bene insomma".

© Riproduzione Riservata.