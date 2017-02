TAMMY/ Su La5 il film con Ben Falcone che ha diretto anche la regia, Melissa McCarthy e Susan Sarandon (oggi, 24 febbraio 2017)

TAMMY, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 24 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Tammy, il film in onda su La5 oggi, venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola dal genere commedia prodotta nel 2014 ed è stata scritta, diretta ed interpretata da Ben Falcone (Le amiche della sposa, Corpi da reato, Spy). Nel cast anche la moglie di Falcone, Melissa McCarthy (Ghostbusters, Spy, Le amiche della sposa) e Susan Sarandon (The secret life of Marilyn Monroe, I figli di Dune, Nemiche amiche). Il film vede Ben Falcone al suo debutto alla regia, mentre la moglie Melissa McCarthy debutta a sua volta qui nei ruoli di sceneggiatrice e produttrice, in coppia con Will Ferrel (Zoolander, Elf, The Lego Movie). Per il ruolo di Pearl furono prese in considerazione prima Shirley Maclaine, occupata però nella serie tv Downtown Abbey, e poi Debbie Reynolds. Solo in seguito il posto fu offerto a Susan Sarandon, che interpreta la nonna di Tammy nonostante fra le due attrici vi siano solo 24 anni di differenza. Negli USA il film è stato vietato ai minori per il linguaggio ricco di espliciti riferimenti sessuali. Ma vediamo nel dettaglio la trama de film.

TAMMY, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 24 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Tammy (Melissa McCarthy) è vittima di una serie di sfortunati eventi. Dopo avere completamente distrutto l'auto in un incidente stradale e avere perso l'impiego nella catena di hamburger in cui lavorava, Tammy torna a casa sperando in un po' di conforto dal marito, ma lui è però in dolce compagnia di una vicina di casa. La scoperta del tradimento è la goccia che fa traboccare il vaso, e Tammy decide di fare i bagagli e cambiare vita. Purtroppo no ha nè una macchina nè i soldi per affrontare il viaggio. La sua unica opzione è recuperare sua nonna Pearl (Susan Sarandon) e coinvolgerla nell'avventura. Insieme, nonna e nipote affrontano un lungo viaggio di redenzione e rinascita. Portare la nonna diabetica e alcolizzata a vedere le cascate del Niagara non è esattamente la fuga che Tammy aveva in mente, ma durante il viaggio dovrà ricredersi. Grazie alla stravagante Pearl e ad alcuni incontri fatti on the road, infatti, il viaggio cambierà profondamente Tammy, il suo mondo e le sue prospettive per il futuro.

