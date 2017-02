UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Vittorio assiste al duro scontro tra Luca e Antonio (oggi, puntata 24 febbraio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 24 FEBBRAIO: DRAMMA IN VISTA PER VITTORIO? - Questa sera Rai 3 trasmetterà l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole, nella quale assisteremo ad un avvenimento che sconvolgerà la vita di Vittorio. Quest'ultimo si troverà non lontano da Antonio, il figlio di Iolanda che lo rifornisce di droga, quando irromperà Luca mostrando il lato più violento di sé. Sarà proprio lo spacciatore a subire le conseguenze della rabbia del nuovo atleta della palestra di Franco: ma fin dove arriverà la sua improvvisa violenza? Nonostante la decisione di rivolgersi allo psicoterapeuta, i problemi di Angela e Franco saranno ancora molto lontani dall'essere risolti: la Poggi sarà sempre più insofferente nei confronti del compagno, che non si impegnerà come dovrebbe per salvare questa relazione. Nadia sarà pronta a seguire il piano da lei organizzato insieme a Renato per liberarsi di Alberto una volta per tutte, ma all'ultimo momento sarà proprio il padre di Angela e Niko a tirarsi indietro. Solo un colpo di fortuna potrebbe permettere alla coppia di ottenere i risultati sperati: Palladini, infatti, potrebbe mettersi nei guai da solo. Cosa si inventerà? Si ritornerà a parlare di Silvia e del suo ruolo di scrittrice alle prime armi: la donna subirà le critiche di Arianna nei confronti del romanzo, ma saprà dimostrare di credere profondamente nel ruolo che Michele le ha chiesto di interpretare. La coppia riuscirà a superare le recenti divergenze?

