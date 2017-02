Una Vita / Anticipazioni puntata 27 febbraio: tutti a caccia del fascicolo. Cosa ne sarà di Cayetana?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 27 FEBBRAIO: CHE FINE HA FATTO IL FASCICOLO? - Tra le tante brutte notizie che caratterizzeranno l'episodio di Una vita del prossimo lunedì, non potrà mancare lo spazio per il misterioso fascicolo in possesso di Peirò. Già sappiamo che Lolita ha ascoltato la conversazione tra Mauro e Teresa, riportandola a Fabiana, che a sua volta è corsa a spettegolare da Cayetana, In pochi istanti, quindi, quello che avrebbe dovuto essere un grande segreto è diventato di dominio pubblico, lasciando chiaramente intendere che la vedova di German non sarebbe rimasta a guardare. E come previsto, deciderà di intervenire per fare in modo che questi documenti scompaiano il prima possibile: non è chiaro in quale modalità, ma sta di fatto che Peirò informerà Mauro che tale fascicolo è misteriosamente scomparso nel nulla. Chi se non Cayetana potrebbe averlo rubato? A questo punto sarà tutto da rifare, a partire dal rapporto tra Teresa e Mauro...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 27 FEBBRAIO: LA TERRIBILE SCOPERTA DI TERESA - Una vita non va in onda di sabato, a differenza di quanto accade per Beautiful e Il Segreto. Quindi per scoprire le conseguenze del bacio scambiato tra Teresa e Mauro dovremo attendere l'appuntamento del prossimo lunedì, come sempre in programma su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Teresa sarà felice dopo avere avuto la certezza che Mauro ricambia i suoi stessi sentimenti, e allo stesso tempo sarà convinta che le indagini stiano andando per il meglio: il fascicolo del quale le ha parlato il poliziotto potrebbe infatti smascherare Cayetana una volta per tutte. Quello che potrebbe essere un periodo decisivo della sua vita potrebbe però trasformarsi molto presto in un vero incubo: non solo Teresa scoprirà che tale misterioso fascicolo è stato rubato, ma verrà a sapere da Celia la peggiore delle informazioni. Tra lei e Mauro infatti non potrà mai nascere una vera relazione sentimentale perché lui è già fidanzato con Humilidad! Il mondo le cadrà addosso di fronte ad una simile notizia?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 27 FEBBRAIO: MARIA LUISA ARRIVA AL FUNERALE - Maria Luisa continuerà a provare un forte rancore nei confronti della madre, colpevole di averla presa in giro nel peggiore dei modi. Eppure, nella puntata di Una vita del prossimo lunedì qualcosa cambierà, quanto meno davanti alle altre persone. Se in un primo momento la figlia di Ramon aveva dichiarato di non voler partecipare al funerale (già non aveva preso parte alla veglia funebre), poi cambierà idea presentandosi senza preavviso alle esequie. Ma quali saranno davvero le sue intenzioni? Si troverà lì in segno di lutto o di trionfo? Tra i partecipanti alla cerimonia funebre non ci sarà Trini che seguirà le indicazioni di Celia, che già l'aveva messa in guardia riguardo un possibile scandalo. La seconda moglie di Ramon subirà inoltre i rimproveri di Susana, che l'accuserà di avere in qualche modo causato la morte della sua rivale in amore, spingendola giù dalle scale del palazzo. Sarà questo l'ultimo ostacolo prima della ritrovata felicità con Ramon?

