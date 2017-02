UNA VITA/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Cayetana salva Teresa da morte certa, ne approfitterà?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: IL SENSO DI COLPA DISTRUGGE TERESA - Gli ostacoli non mancheranno per Mauro e Teresa nelle puntate spagnole di Una vita. In esse, infatti, la coppia sarà ancora molto lontana, sia a causa del matrimonio del poliziotto con Humilidad, sia per le continue intromissioni di Cayetana, che userà ogni metodo in suo potere per tenere l'amica tutta per sè. E proprio a tal proposito, accadrà qualcosa che finirà per giocare un punto a favore della dark lady: un terribile incendio divamperà nel suo appartamento di Acacias 38, nel quale saranno presenti proprio Teresa, Cayetana e Humilidad. Mentre quest'ultima riuscirà a salvarsi con le proprie gambe (dimostrando di avere mentito riguardo il suo handicap), Teresa perderà i sensi e solo l'intervento di Cayetana la salverà da morte certa. A farne le spese, però, sarà la vedova di German che ne resterà gravemente sfigurata. Quale migliore occasione per far sentire in colpa Teresa? Da quel momento quest'ultima sarà talmente grata all'amica da non volerla lasciare per un solo instante.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 24 FEBBRAIO: IL PRIMO BACIO DI TERESA E MAURO - Mauro e Teresa sono i protagonisti della nuova stagione di Una vita ma il loro amore ancora non è mai stato svelato. Sebbene i sentimenti di entrambi non siano mai stati messi in discussione, sarà solo nella puntata di Una vita di oggi che la coppia si scambierà il loro primo bacio appassionato. Già in passato erano arrivati vicinissimi da questo gesto, anche se Mauro aveva categoricamente rifiutato la maestra, dicendole che per loro non potrà esserci futuro. Tutto cambierà quando le indagini relative al passato di Cayetana sembreranno essere giunte alla svolta grazie al misterioso fascicolo in possesso di Peirò. Alla sola idea di non rivedere Teresa, Mauro non riuscirà a trattenersi e le darà il primo vero bacio. Sarò questo l'inizio di un vero amore? Purtroppo, poco dopo Celia farà venire meno ogni speranza la dolce maestra: sarà proprio lei, infatti, a rivelare a Teresa che Mauro è già fidanzato con Humilidad.

