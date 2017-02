UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota: dolci dediche d’amore sui social (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: DOLCI DEDICHE D’AMORE TRA ALDO PALMERI E ALESSIA CAMMAROTA - L’amore ha vinto con Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, marito e moglie e genitori del piccolo Niccolò, nonostante siano entrambi giovanissimi, sono riusciti a non perdersi salvando il matrimonio e l’amore che li ha portati a pronunciare il fatidico sì formando subito una famiglia. Dopo il periodo buio vissuto da Aldo, la coppia di Uomini e Donne avrebbe potuto distruggersi e, invece, Alessia non ha mai perso la speranza anche a costo di lasciare libero il marito che, sbagliando, ha capito di stare buttando al vento la sua felicità che porta i nomi di Alessia e Niccolò. La coppia si è così riunita ed oggi è più felice e innamorata che mai. Dopo aver annunciato il ritorno di fiamma in tv, Aldo e Alessia si scambiano dolci dediche d’amore condividendo la loro felicità con i followers che non hanno mai smesso di seguirli. “Stretta a me! #maipiùcontrocuore #maipiùcontroTE”, ha scritto Aldo Palmeri su Instagram pubblicando una foto in cui bacia teneramente sua moglie. Lo scatto ha conquistato più di 65mila like e tantissimi commenti. Tra le tante parole scritte dai fans spuntano anche quelle di Jack Vanore. L’opinionista di Uomini e Donne, dopo aver visto con i suoi occhi l’amore che unisce Aldo e Alessia, ha commentato così il ritorno di fiamma tra i due: “Siete la prova vivente che l’amore vince sempre su tutto!”. Tutto è bene ciò che finisce bene, dunque. Aldo e Alessia sono la dimostrazione che il vero amore può nascere anche in uno studio televisivo.

