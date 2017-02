UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Aurora Ramazzotti nuova tronista? Aumentano i rumors sul web (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: AURORA RAMAZZOTTI NUOVA TRONISTA? – La seconda parte della stagione del trono classico di Uomini e Donne sta riservando delle brutte sorprese al pubblico che speravano di assistere a dei percorsi belli ed emozionanti con Sonia Lorenzini e Manuel Vallicella. Le cose, però, sono andate diversamente. Manuel, infatti, non sentendosi all’altezza del ruolo ha deciso di lasciare la trasmissione mentre Sonia ha concluso il suo percorso dopo poche settimane scegliendo Emanuele Mauti con le cose procedono a gonfie vele.La tronista ha così lasciato un posto vuoto che potrebbe presto essere occupato da una figlia d’arte. Secondo alcuni rumors che si rincorrono sul web e che sono stati riportati dal sito Anticipazioni.tv, la redazione di Uomini e Donne sarebbe pronta ad accogliere alla sua corte Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, in questi giorni, ha dichiarato più volte di essere single. Bella, simpatica, ironica, sicura di sé e determinata, la giovane Aurora avrebbe tutte le carte in regola per portare avanti un trono bello e avvincente. La figlia di Ramazzotti, però, ha da poco cominciato il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Accetterà davvero di partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi per trovare l’amore?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: IL PUBBLICO VUOLE ANDREA MELCHIORRE SUL TRONO – Dopo l’addio di Manuel Vallicella e l’arrivo di Marco Cartasegna che, tuttavia, non ha entusiasmato molto il pubblico, i fans di Uomini e Donne sperano di vedere presto, alla corte di Maria De Filippi, un nuovo tronista. Quest’ultimo, tuttavia, potrebbe arrivare solo qualora Luca Onestini decidesse di scegliere presto. Pur essendo rimasto solo con Giulia Latini e Soleil Sorgè, il tronista non sembra ancora intenzionato a scegliere al punto che ha cominciato ad allargare i propri orizzonti posando gli occhi sulle ragazze arrivate in studio per l’appuntamento al buio con il nuovo tronista. Qualora, tuttavia, Luca decidesse di sorprendere tutti facendo a breve la sua scelta, alla corte di Maria De Filippi potrebbe arrivare un altro tronista. Il pubblico, in questo caso, spera che la scelta ricada su Andrea Melchiorre, amatissimo ex corteggiatore del programma.

© Riproduzione Riservata.